Zoológico devolve pandas gigantes caros para manutenção à China

Helsinque, Finlândia — A Finlândia está enviando de volta dois pandas gigantes para a China em novembro, oito anos antes do prazo, devido ao fato de que o zoológico onde eles residem não pode mais arcar com sua manutenção, revelou o presidente do conselho do zoológico à Reuters na terça-feira.

Os pandas, chamados Lumi e Pyry, foram transportados para a Finlândia em janeiro de 2018, após uma visita do líder chinês Xi Jinping e a assinatura de um acordo conjunto para proteger os animais.

Desde sua fundação em 1949, a República Popular da China tem enviado pandas para zoológicos estrangeiros para fortalecer o comércio, solidificar as relações diplomáticas e aprimorar sua imagem global.

O acordo finlandês previa uma estadia de 15 anos, mas em breve Lumi e Pyry passarão por um período de quarentena de um mês antes de serem devolvidos à China, de acordo com o Zoológico de Ahtari, seu atual habitat.

O zoológico, uma entidade privada, investiu mais de 8 milhões de euros (aproximadamente 9 milhões de dólares) na residência dos pandas e incorreu em despesas anuais de 1,5 milhão de euros para sua manutenção, incluindo uma taxa de conservação paga à China. O presidente do Zoológico de Ahtari, Risto Sivonen, revelou esses detalhes.

O zoológico esperava que os pandas atraíssem visitantes para sua localização central da Finlândia, mas admitiu ter acumulado dívidas devido às restrições de viagem da pandemia no ano passado. Um retorno estava sendo discutido, confirmou Sivonen.

As pressões inflacionárias aumentaram as despesas, acrescentou o zoológico, e o governo finlandês rejeitou os pedidos de financiamento em 2023.

As negociações para enviar os pandas de volta levaram três anos, de acordo com Sivonen.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Finlândia confirmou que o retorno dos pandas foi uma decisão comercial do zoológico, sem relação com o governo finlandês, e não afetou as relações bilaterais entre os dois países.

A embaixada chinesa em Helsinque reconheceu à Reuters que a China tentou ajudar o zoológico, mas, após consultas amigáveis, ambos os países concordaram em devolver os pandas.

Os pandas Lumi e Pyry foram initially enviados para a Finlândia como parte dos esforços diplomáticos da China para fortalecer as relações com a Europa. Apesar de os pandas serem uma atração significativa, as dificuldades financeiras do zoológico levaram à decisão de devolvê-los à sua terra natal, afetando as relações não governamentais entre a Europa e a China.

