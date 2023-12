Xi afirma que a "reunificação" com Taiwan é "inevitável" à medida que se aproximam eleições cruciais

"A realização da reunificação completa com a pátria é um curso inevitável de desenvolvimento, é correto e é o que o povo quer. A pátria deve ser e será reunificada", disse Xi num discurso que assinalou o 130º aniversário do nascimento do fundador da República Popular da China, Mao Zedong.

Os comentários fazem eco dos anteriormente proferidos por Xi - um dos líderes mais poderosos da China desde Mao - que fez da tomada de controlo de Taiwan uma pedra angular do seu objetivo mais vasto de "rejuvenescer" a China para um lugar de poder e estatura a nível mundial.

Mas estas declarações assumem agora um significado especial, uma vez que se realizam apenas algumas semanas antes de uma votação presidencial crítica em Taiwan. As opiniões divergentes dos partidos políticos sobre as relações com a China fazem com que as eleições sejam frequentemente um teste decisivo para o sentimento público em relação a Pequim - e trazem aquilo que Taiwan afirma ser um aumento das operações de influência do Partido Comunista Chinês na ilha.

As eleições deste ano vêm na sequência de anos de tensões acrescidas, uma vez que Pequim tem vindo a aumentar a pressão militar, política e económica sobre a ilha, sob a liderança da Presidente Tsai Ing-wen, que é vista como cultivando a relação não oficial de Taiwan com os Estados Unidos.

O candidato a sucessor de Tsai pelo Partido Democrático Progressista, o vice-presidente Lai Ching-te, está a liderar as sondagens e é abertamente odiado pelos funcionários chineses.

Lai está à frente de dois outros candidatos - Hou Yu-ih do partido Kuomintang e Ko Wen-je do Partido Popular de Taiwan - que são vistos como favoráveis a relações mais estreitas com Pequim.

O Partido Comunista da China reivindica Taiwan como seu próprio território, apesar de nunca o ter controlado. As autoridades chinesas afirmam que o seu objetivo é a "reunificação" pacífica, mas não excluem a possibilidade de recorrer à força para assumir o controlo da ilha.

"Devemos promover o desenvolvimento pacífico das relações entre os dois lados do estreito e impedir resolutamente que alguém separe Taiwan da China de qualquer forma", afirmou Xi no seu discurso de terça-feira, num aparente aviso velado não só a Taipé mas também a Washington.

Taiwan é uma das questões mais espinhosas nas relações entre os EUA e a China. Durante uma cúpula em San Francisco no mês passado, Xi disse ao presidente dos EUA, Joe Biden, que a "reunificação" da China com Taiwan é "imparável", de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da China.

Em agosto de 2022, quando a então Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, foi recebida por Tsai durante uma visita a Taiwan, a China cercou a ilha durante dias com extensos exercícios militares e cortou as comunicações militares de alto nível com as forças armadas dos EUA.

Esse canal só foi reaberto na semana passada, após mais de um ano de diplomacia cuidadosa, incluindo a cimeira Xi-Biden.

Os EUA mantêm uma relação não oficial com Taiwan e defendem uma política de "Uma só China".

Ao abrigo desta política, os EUA reconhecem a posição da China de que Taiwan faz parte da China, mas Washington nunca reconheceu oficialmente a reivindicação de Pequim sobre a ilha de 23 milhões de habitantes. Por outro lado, é obrigado por lei a fornecer à ilha democrática os meios para se defender.

As relações entre Taipé e Pequim remontam a 1949, quando o General Chiang Kai-shek fugiu com as suas forças nacionalistas para Taiwan, depois de o Exército Vermelho de Mao ter levado a melhor na Guerra Civil Chinesa.

No seu discurso de terça-feira, Xi apelou aos cidadãos chineses para que "nunca esqueçam" as aspirações originais e a missão fundadora de Mao e do Partido Comunista e (...) permaneçam confiantes na nossa história e agarrem a iniciativa histórica, de modo a fazer avançar firmemente a grande causa da modernização chinesa".

Wayne Chang, da CNN, contribuiu para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com