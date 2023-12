Vídeo parece mostrar pelo menos duas crianças despidas e detidas pelas IDF no estádio de Gaza entre homens palestinianos

O vídeo mostra o que parecem ser dois rapazes, num dos fotogramas, despidos até às cuecas, a caminhar e com as duas mãos no ar, enquanto as IDF os orientam no estádio.

Noutro vídeo, duas figuras que parecem ser os mesmos rapazes sem roupa são vistos com as mãos acima da cabeça, alinhados em fila indiana com outros homens que parecem ser adolescentes e adultos.

A CNN não pode verificar quando é que o vídeo foi filmado. A geolocalização do vídeo pela CNN mostra que foi filmado no Estádio Yarmouk, na cidade de Gaza, onde a ONG Euro-Mediterranean Human Rights Monitor afirmou ter recebido relatos de detenções.

A CNN contactou as IDF na noite de terça-feira para obter comentários sobre o vídeo e as crianças detidas, mas ainda não obteve resposta.

Centenas de homens e rapazes palestinianos foram detidos pelas forças israelitas nas últimas semanas. No passado, as FDI afirmaram ter despido os detidos para se certificarem de que não transportavam explosivos.

Ao longo do vídeo, os homens podem ser vistos despidos até à roupa interior. Nalguns trechos, os detidos estão sentados no chão com as mãos atadas às costas, alguns com os olhos vendados, e em fila indiana, enquanto os soldados os observam e inspeccionam.

O vídeo também mostra mulheres e outras crianças detidas. Numa imagem, três mulheres completamente vestidas são vistas de olhos vendados e com as mãos atadas atrás das costas, sentadas na relva em frente a uma baliza de futebol no estádio. Vê-se uma bandeira israelita pendurada na baliza de futebol.

Homens palestinianos despidos e de olhos vendados - com as mãos também atadas atrás das costas - são vistos sentados ao lado das mulheres.

O vídeo mostra também veículos militares e bulldozers espalhados pelo estádio.

O vídeo original foi carregado em 24 de dezembro no YouTube por Yosee Gamzoo Letova, um fotógrafo e artista, de acordo com o seu perfil no Facebook.

A organização sem fins lucrativos Euro-Mediterranean Human Rights Monitor afirma ter recebido informações de que o exército israelita está a deter centenas de palestinianos do bairro de Sheikh Radwan, na Cidade de Gaza, entre os quais dezenas de mulheres que foram levadas para o Estádio Yarmouk.

"Os palestinianos do sexo masculino, incluindo crianças de 10 anos e idosos com mais de 70 anos, foram obrigados a despir todas as suas roupas, exceto a roupa interior, e a alinhar-se de forma humilhante em frente das mulheres detidas no mesmo estádio", declarou a organização de defesa dos direitos humanos num comunicado. A organização está a apelar à comunidade internacional para que investigue as imagens da detenção.

Pelo menos 20.915 pessoas morreram em Gaza desde o início da guerra com Israel, a 7 de outubro, de acordo com o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. Cerca de 55.000 outras pessoas ficaram feridas, segundo o ministério. A CNN não pode verificar de forma independente os números divulgados pelo ministério em Gaza, uma vez que o acesso ao enclave é limitado e é difícil confirmar números fiáveis no meio dos combates.

O Hamas não voltará a negociar com Israel "sem uma cessação total da agressão", segundo Izzat Al-Rishq, membro do gabinete político do grupo militante.

"A direção do Hamas procura uma cessação permanente da agressão e dos massacres contra o nosso povo. O nosso povo quer ver esta agressão completamente interrompida e não quer esperar por uma trégua temporária ou parcial durante um curto período, após o qual a agressão e o terrorismo poderão fatalmente continuar", lê-se na declaração de Al-Rishq.

Entretanto, Israel prometeu continuar o seu cerco - que inclui bombardeamentos aéreos intensivos e uma invasão terrestre sustentada - até que o Hamas seja erradicado. Herzi Halevi, o chefe do Estado-Maior das FDI, disse na terça-feira que a campanha iria continuar por "muitos mais meses".

"Está a decorrer numa área complexa. Portanto, a guerra vai continuar por muitos mais meses, e vamos operar de várias maneiras - para que a conquista seja preservada ao longo do tempo", disse Halevi em uma coletiva de imprensa.

Esta é uma notícia de última hora e será actualizada.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com