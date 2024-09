Vários membros do Hezbollah sofrem ferimentos em todo o Líbano devido à detonação de chamadoras, de acordo com os meios de comunicação.

O Ministério da Saúde do Líbano aconselha indivíduos com bipes a jogá-los fora e alerta hospitais a estarem em estado de alerta máximo.

Relatos de explosões surgiram em Dahiyeh, um subúrbio sul de Beirute, como informado pela agência de notícias Reuters.

De acordo com a NNA, incidentes de explosões envolvendo supostamente dispositivos de bipes comprometidos ocorreram em Ali Al-Nahri e Riyaq, cidades localizadas no vale central de Beqaa, no Líbano. Isso resultou em um número significativo de vítimas.

O exército israelense, envolvido em ataques retaliatórios com Hezbollah após o início do conflito na Faixa de Gaza em outubro do ano passado, optou por não comentar a situação.

Acontecimento em andamento. Mais informações a seguir...

O mundo expressou preocupação com a escalada das tensões no Líbano, especialmente no Oriente Médio. As explosões no Líbano levaram os hospitais nas áreas afetadas a aumentarem seus níveis de prontidão.

