Uma ponte submersa revela o passado histórico de Maiorca

Hoje, Mallorca é um destino turístico popular, atraindo milhões de turistas anualmente. Mas quem foram os primeiros indivíduos a estabelecer assentamento aqui? Uma ponte submersa pode oferecer algumas pistas.

Um estudo realizado por um grupo de pesquisa internacional sugere que as ilhas do oeste do Mediterrâneo foram habitadas muito antes do que se supunha anteriormente. O estudo, publicado na revista "Communications Earth & Environment", baseia-se na análise de uma ponte de pedra submersa localizada na costa de Mallorca.

Determinar a data exata em que as Ilhas Baleares foram habitadas é desafiador devido à escassez de descobertas arqueológicas. Inicialmente, supunha-se que os primeiros assentadores chegaram há cerca de 4400 anos, com Mallorca, Menorca, Ibiza e Formentera se tornando destinos turísticos populares hoje.

No entanto, uma equipe de pesquisa liderada por Bogdan Onac, da Universidade do Sul da Flórida, desafiou essa data. Seu estudo, com base na análise de uma ponte de pedra submersa na Gruta Genovesa, sugere uma data de chegada muito mais antiga.

A Gruta Genovesa, localizada perto da costa de Mallorca, apresenta passagens que foram submersas devido à elevação do nível do mar e onde crostas de calcite se formaram durante os níveis altos do mar. A equipe de pesquisa analisou esses depósitos minerais e uma faixa vibrante na estrutura de 7,67 metros de comprimento para determinar as mudanças históricas no nível do mar e datar a construção da ponte.

Infraestrutura Significativa

A equipe concluiu que a ponte foi construída há cerca de 6000 anos, cerca de 2000 anos antes do que se acreditava anteriormente. "O subsequente aumento do nível do mar inundou a estrutura arqueológica, tornando uma data de construção posterior pouco provável", afirma o estudo. Essa evidência apoia a presença precoce de humanos na ilha, datando de pelo menos 5600 anos, e potencialmente ainda mais no passado.

O paleoclimatologista Onac sugere que os primeiros assentadores reconheceram os recursos hídricos na caverna e construíram infraestrutura estratégica para utilizá-los. Indicações mostram que as pessoas construíram um caminho de pedra até o reservatório de água da caverna e uma ponte sólida para acessar a única outra área seca da caverna, como consta no jornal. No entanto, os motivos exatos para a construção dessas estruturas na Gruta Genovesa permanecem incertos.

Apesar de ser a sexta maior ilha do Mediterrâneo, Mallorca foi uma das últimas a ser assentada, de acordo com o estudo. Estudos anteriores sugeriam que as pessoas habitavam a ilha há até 9000 anos. No entanto, preocupações foram levantadas devido às inconsistências e aos artefatos mal preservados, como ossos e cerâmica. Avaliações mais recentes de carvão, cinzas e ossos dataram o assentamento de Mallorca em cerca de 4400 anos.

O descobrimento da ponte de pedra submersa na Gruta Genovesa tem implicações significativas para a arqueologia, uma vez que sugere que a ocupação humana de Mallorca data de mais de 6000 anos. A análise da ponte e dos depósitos minerais ao redor proporciona insights valiosos sobre o estilo de vida dos primeiros habitantes e sua utilização de recursos.

Investigações arqueológicas adicionais na área são necessárias para desvendar mais detalhes sobre os primeiros assentadores e sua sociedade, o que poderia contribuir para nossa compreensão das culturas pré-históricas do Mediterrâneo.

