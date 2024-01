Uma explosão mortal abalou os líderes do Irão. Enquanto as acusações voam, eis o que saber

Na quarta-feira, pelo menos 84 pessoas morreram e 284 ficaram feridas na cidade iraniana de Kerman, na sequência de duas explosões perto do local onde está sepultado o comandante militar Qasem Soleimani.

Não é claro quem esteve por detrás do ataque, que surge no meio de receios de que a guerra de Israel com Gaza se possa estender a outras partes do Médio Oriente, potencialmente atraindo as potências regionais e os Estados Unidos.

Eis o que sabemos sobre os ataques em Kerman:

O que dizem as autoridades iranianas?

Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque, mas as autoridades iranianas apressaram-se a culpar Israel e disseram que este pagará por ele.

"Aviso o regime sionista: não duvidem que vão pagar um preço elevado por este crime e pelos crimes que cometeram", afirmou o Presidente iraniano, Ebrahim Raisi, num discurso transmitido pela televisão a partir de Teerão. Ebrahim Raisi avisou que o castigo de Israel será "lamentável e severo".

O exército israelita disse à CNN que não tinha "qualquer comentário" sobre as explosões no Irão. Israel não costuma responder a alegações de que levou a cabo operações contra interesses iranianos.

"Washington diz que os EUA e Israel não tiveram qualquer papel no ataque terrorista em Kerman, no Irão. A sério?" Mohammad Jamshidi, vice-chefe de gabinete de Raisi para assuntos políticos, escreveu no X, antigo Twitter. "Uma raposa cheira primeiro o seu próprio covil. Não se enganem. A responsabilidade por este crime é dos EUA e dos regimes sionistas e o terrorismo é apenas um instrumento".

O Irão e Israel são inimigos ferrenhos. O Irão apoia grupos anti-israelitas como o Hamas e o Hezbollah, enquanto Israel prometeu impedir Teerão de obter uma bomba nuclear e é acusado pelo Irão de levar a cabo ataques para perturbar o seu programa nuclear.

O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matt Miller, afirmou que os EUA não estavam envolvidos nos ataques, acrescentando que os EUA não têm "qualquer informação independente" sobre as explosões e, como tal, não poderiam oferecer uma avaliação sobre quem poderá estar por detrás delas. Mas disse que os EUA "não têm razões para acreditar que Israel esteja envolvido".

Quem poderá estar por detrás dos ataques?

A República Islâmica tem vários adversários para além de Israel, incluindo a oposição iraniana e grupos separatistas dentro e fora do país, bem como o ISIS.

O Irão enfrenta movimentos separatistas na província de Sistan-Baluchistão, que faz fronteira com o Paquistão, bem como separatistas árabes na província de Ahvaz, que faz fronteira com o Iraque, ambos alegadamente responsáveis por ataques terroristas no país nos últimos anos.

O Irão também foi atacado pelo ISIS e seus afiliados várias vezes na última década.

O grupo de oposição exilado mais proeminente do Irão é o Mujahedin-e-Khalq, que Teerão acusa a Arábia Saudita de apoiar. Mas não se sabe se esta organização cometeu actos terroristas no Irão nos últimos anos e as relações da Arábia Saudita com o Irão melhoraram significativamente desde o ano passado.

Ali Vaez, conselheiro sénior do Grupo de Crise Internacional, um grupo de reflexão com sede em Bruxelas, escreveu no X que, se Israel estivesse por detrás do ataque, este faria parte de uma campanha de provocação máxima "para levar o Irão a cometer um erro que justificasse a expansão da guerra (com o Hamas) e o envolvimento dos EUA".

Mas acrescentou que o ataque não tinha as características de uma operação israelita, mas sim do ISIS ou dos separatistas Baluchi.

Um alto funcionário da Casa Branca disse aos jornalistas na quarta-feira que as explosões "parecem um ataque terrorista". O funcionário acrescentou que os ataques são "o tipo de coisa que vimos o ISIS fazer no passado" e que é "a nossa suposição neste momento".

O ISIS e o grupo Khorasan, um ramo do ISIS no Afeganistão, têm um historial de ataques terroristas no Irão e tendem a tentar infligir mais baixas civis, disse Sanam Vakil, vice-chefe do programa do Médio Oriente e Norte de África no grupo de reflexão Chatham House em Londres.

"O facto de nenhum grupo ter ainda assumido a responsabilidade pode, no entanto, pôr em causa esta hipótese de responsabilidade de um grupo terrorista", afirmou.

Onde é que isto se enquadra na situação regional?

A explosão em Kerman ocorreu no meio de tensões acrescidas na região, numa altura em que Israel trava uma guerra de três meses contra o Hamas em Gaza, motivada pelo ataque do grupo militante a Israel em 7 de outubro.

Esta guerra deu origem a escaramuças entre Israel e Gaza, envolvendo frequentemente milícias apoiadas pelo Irão.

Na terça-feira, um alto dirigente do Hamas foi morto num subúrbio de Beirute, numa explosão que, segundo um funcionário dos EUA disse à CNN, foi levada a cabo por Israel. Israel não confirmou nem negou o seu envolvimento, mas o Hamas e o grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, que controla o subúrbio, culparam Israel e ambos prometeram vingança.

Na semana passada, o Irão e vários dos seus representantes armados acusaram Israel de ter assassinado o comandante iraniano Seyyed Razi na Síria, prometendo retaliação. Israel não se pronunciou sobre o assunto.

Israel acusa Teerão de financiar e armar o Hamas. O Ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, afirmou no mês passado que o seu país se encontra numa "guerra multi-arena", sendo atacado a partir de sete arenas, incluindo o Irão. "Já respondemos e actuámos em seis destes decretos", afirmou.

Na quinta-feira, um comandante de um grupo da Frente de Mobilização Popular, apoiada pelo Irão, foi morto num ataque não identificado à sua base em Bagdade Oriental, no Iraque, disse uma fonte da PMF à CNN.

Qual será a reação do Irão?

O Irão já estava furioso com o assassinato de Mousavi, que Teerão atribuiu a Israel. O atentado de Kerman aumenta o embaraço do governo iraniano, mostrando que não só é incapaz de manter vivos alguns dos seus principais funcionários, como também não consegue evitar ataques em solo nacional. O regime pode agora estar sob uma pressão interna crescente para punir Israel, especialmente se os altos funcionários estiverem convencidos de que Israel está por trás dos ataques de quarta-feira.

Na quinta-feira, foi inaugurado um cartaz na praça principal de Teerão com as palavras: "Resposta forte, se Deus quiser", aparentemente apelando ao governo para que responda com dureza ao ataque de Kerman.

Nos últimos anos, o Irão tem planeado matar israelitas na Europa e na Ásia, numa tentativa de vingar as alegadas operações israelitas contra si, mas tem falhado. Os críticos de direita do governo iraniano consideram essas tentativas como uma retaliação insuficiente pelo assassinato de altos funcionários iranianos, escreveu Mohammad Mazhari num artigo publicado pelo Stimson Center, um grupo de reflexão com sede em Washington DC.

"Os responsáveis iranianos estão confusos e divididos quanto ao método adequado de vingança", escreveu Mazhari antes do assassinato de Mousavi. "A sua relativa inação está em linha com uma política de paciência estratégica que procura evitar um confronto direto com os EUA ou Israel."

Teerão está numa posição difícil, disse Vakil. "Apontar o dedo a grupos terroristas dará ao Irão uma forma de escapar a esta pressão", disse. "Pode culpar Israel e os EUA por fomentarem a agitação regional, mas pode culpar o EI para evitar tomar medidas."

Barbara Slavin, bolsista do Stimson Center, disse a Becky Anderson da CNN na quarta-feira que o Irã não tem retaliado os ataques contra ele em tempo hábil "o que levanta a questão ... se há preocupação com a estabilidade interna do país".

No final de 2022, o Irão foi abalado por alguns dos maiores protestos desde a Revolução Islâmica de 1979, motivados pela morte de uma jovem mulher às mãos da chamada polícia da moralidade do país. Esses protestos foram brutalmente esmagados.

"Em suma, o atentado de Kerman pôs mais uma vez em evidência a vulnerabilidade do Irão e o fracasso do governo em matéria de segurança", escreveu Vaez no X. "Embora as forças de segurança pareçam competentes em perseguir as mulheres que não usam hijab, não conseguem salvar as suas vidas nem protegê-las contra o terrorismo."

Samantha Waldenberg e Mostafa Salem, da CNN, contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com