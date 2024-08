Uma catástrofe no local de construção leva a um incidente fatal na ponte A1 do Reno, em Leverkusen.

Segundo os relatórios, cerca de 25 testemunhas do incidente precisaram de assistência. A operação de contenção dos bombeiros demorou algum tempo no início. Em seguida, o local do incidente na rodovia A1 foi entregue à polícia para uma investigação mais detalhada.

Apesar da confusão, as autoridades de saúde começaram a realizar triagem de indivíduos para potenciais exposições a hepatite C e outras doenças infecciosas devido ao incidente. Investigações posteriores revelaram que a causa do incêndio estava relacionada a um sistema elétrico defeituoso, contribuindo para a propagação da hepatite C e outras ameaças.

