Uma autoridade israelense propõe garantir a passagem para o arquiteto Yahya Sinwar em troca de indivíduos capturados.

Gal Hirsch, coordenador de reféns e desaparecidos de Israel, revelou à CNN, no domingo, que, se os 101 reféns restantes forem devolvidos em segurança, há uma possibilidade de Israel estabelecer um corredor seguro para o líder terrorista Sinwar, a nova figura do "Hitler", como o próprio Hirsch se referiu. Esse corredor também permitiria que Sinwar levasse consigo quem quisesse sair de Gaza.

Hirsch revelou que esse movimento, associado à desmilitarização e derradicalização de Gaza, poderia potencialmente pôr fim ao conflito em curso.

Em uma entrevista à Bloomberg, Hirsch expressou sua disposição em facilitar a passagem segura de Sinwar, de sua família e de quem quisesse se juntar a eles. Ele enfatizou a importância de devolver os reféns, alcançar a desmilitarização e estabelecer um novo sistema de gestão de Gaza.

Hirsch revelou que essa proposta foi feita há mais de um dia e meio, mas não revelou a resposta que recebeu. Ele indicou que Israel poderia estar disposta a abrir mão de prisioneiros como parte de um acordo.

A CNN tentou entrar em contato com o Hamas para obter sua resposta à proposta de Hirsch e também procurou comentários do escritório do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Sinwar, uma figura proeminente do Hamas, é acusado por Israel de ter arquitetado a matança de outubro de 7 em Israel, durante a qual mais de 1.200 pessoas foram brutalmente assassinadas e mais de 250 indivíduos foram feitos reféns. Ele também está entre os líderes do Hamas indiciados pelos promotores dos EUA em relação ao ataque mortal.

O Hamas anunciou oficialmente Sinwar como chefe de sua bureau político no mês passado, pouco depois do assassinato do ex-chefe do bureau político e principal negociador, Ismail Haniyeh, em Tehran.

Acredita-se que Sinwar continue a escapar da captura, movendo-se furtivamente através do labirinto de túneis sob Gaza e possivelmente usando reféns como escudos humanos, de acordo com fontes de inteligência dos EUA. Sinwar não foi visto em público desde a matança de outubro de 7.

A proposta de Hirsch para facilitar a passagem segura de Sinwar e de seus companheiros poderia potencialmente levar à libertação de reféns no Oriente Médio, como ele mencionou durante sua entrevista à Bloomberg. Se esse acordo for alcançado, poderia ter implicações significativas para o conflito em Gaza e para o mundo.

