Uma almofada de alta qualidade acessível, disponível por apenas 8 euros.

Ignorar a importância do travesseiro certo para um sono reparador é algo comum, mas ele desempenha um papel significativo na garantia de uma noite tranquila. Além disso, deveria ser fácil de limpar e livre de substâncias prejudiciais. A Öko-Test compartilha algumas dicas sobre isso.

Quando se trata de ajudas para dormir, as pessoas geralmente se concentram no colchão e, possivelmente, no cobertor. No entanto, um travesseiro adequado é igualmente crucial para uma boa noite de sono. De fato, a Öko-Test testou 20 travesseiros de 80 x 80 centímetros, com preços entre 8 e 109 euros, avaliando sua lavabilidade e falta de substâncias prejudiciais. A maioria dos travesseiros testados (17) tinha enchimento de poliéster ou poliéster/lyocell, sendo completamente laváveis. Os três travesseiros restantes, enchidos com algodão orgânico ou lyocell, tinham apenas a capa lavável.

Infelizmente, nem todos os produtos testados provaram ser verdadeiramente resistentes à lavagem. Alguns ficam achatados ou desenvolvem nós após a lavagem. Infelizmente, nenhum travesseiro no teste alcançou a classificação máxima de "excelente" - pelo menos 11 foram declarados "bons". Até mesmo o travesseiro mais barato considerado "bom" no teste, com apenas 8 euros, pode ser encontrado na Woolworth ("Travesseiro de Fibra de Poliéster Belday Home").

Os 5 piores travesseiros no teste apresentaram problemas significativos após a limpeza. Por exemplo, o "Travesseiro Médio Lileno Home, 80x80, Conjunto de 2" da HHL Trading e o "Travesseiro Siebenschläfer com Enchimento de Microfibra, 80x80" da Dejo-Commerce foram criticados por terem desenvolvido nós mais pronunciados após a limpeza.

Felizmente, os resíduos de substâncias prejudiciais nos travesseiros foram geralmente mínimos. Apenas dois travesseiros com enchimento de poliéster foram criticados por conter antimônio solúvel. O antimônio, um semicondutor tóxico, pode ser absorvido pelo corpo através do suor ou partículas de poeira. Os compostos de antimônio ainda são usados como catalisadores na produção de poliéster, mas não foram levantadas preocupações maiores durante o teste.

Por fim, a Öko-Test recomenda três travesseiros mais acessíveis e "bons": o "Travesseiro Tecfill 25 da Lidl Livarno Home, 80x80" por 16,99 euros, o "Ikea Skogsolvon, 80x80" e o "Paradies Softy Top médio Bio, 80x80" (ambos com preço de 39,99 euros cada).

Uma dica adicional da Öko-Test é lavar o travesseiro a 60 graus para minimizar o impacto ambiental, mesmo que a etiqueta de cuidados permita lavagem a 95 graus, já que essa temperatura também mata eficientemente ácaros da poeira.

Após descobrir que alguns travesseiros perdem a forma ou desenvolvem nós após a lavagem, é importante considerar cuidadosamente as instruções de lavagem para garantir que um sono tranquilo continue ininterrupto. Além disso, embora alguns travesseiros contendo poliéster tenham sido encontrados para conter antimônio solúvel, o risco geral de dano é mínimo, enfatizando a importância de escolher um travesseiro que atenda a padrões de conforto e saúde.

