- Um técnico de unhas inexperiente fica quieto durante o intervalo, acompanhado por Rüdiger

Angelo Stiller se torna o único novo recruta na equipe de Julian Nagelsmann para os primeiros jogos internacionais após a Eurocopa em casa. O atleta de 23 anos do Stuttgart recebe sua primeira convocação para a seleção nacional pelo técnico para os jogos da Liga das Nações contra a Hungria em 7 de setembro em Düsseldorf e três dias depois contra os Países Baixos em Amsterdam.

** despite the departure of o capitão Ilkay Gündogan e os campeões mundiais Manuel Neuer, Toni Kroos e Thomas Müller, Nagelsmann não fez muitas alterações em sua equipe desde a Eurocopa. Surpreendentemente, Antonio Rüdiger não entrou na lista. O defensor do Real Madrid aproveita a oportunidade para recarregar após um "verão exaustivo", de acordo com o técnico da seleção, como confirmado pela DFB.**

Em geral, estamos satisfeitos com o desempenho de cada jogador em seus papéis durante a Eurocopa. Portanto, queremos dar à equipe da Eurocopa a chance de se exibir novamente nos primeiros jogos após o torneio", explicou Nagelsmann sua seleção de equipe. Stiller "mostrou performances excelentes na temporada passada e também agora".

Equipe volta ao tamanho desejado

Nagelsmann reduz sua equipe de 26 jogadores do torneio para seu tamanho preferido de 23 jogadores. Alexander Nübel (27) assume a terceira vaga de goleiro no lugar de Neuer. Antes da Eurocopa, o jogador do Stuttgart foi excluído da equipe por Nagelsmann. Como esperado, Aleksandar Pavlović (20) está de volta. O jovem jogador do Munique teve que ficar de fora da Eurocopa devido a uma infecção nas amígdalas.**

Além de Rüdiger, Leroy Sané também não está na equipe da Eurocopa. Ele está atualmente se recuperando de uma cirurgia no quadril em Munique. Seu companheiro de clube Serge Gnabry não recebeu outro convite da equipe da DFB apesar de um início promissor da temporada.

Decisão sobre a capitania de Kimmich adiada

Ainda não está claro quem vai substituir o capitão Gündogan. Joshua Kimmich é o favorito. Nagelsmann provavelmente vai revelar a escolha na segunda-feira quando reunir a equipe em Herzogenaurach, nove semanas após a eliminação contra a Espanha nas quartas de final da Eurocopa.

A seleção alemã participará de seis jogos internacionais neste ano, todos na Liga das Nações. Os adversários do grupo são Hungria, Países Baixos e Bósnia e Herzegovina, cada um duas vezes até novembro.

