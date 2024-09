Um segmento da Ponte Carola, localizado no centro da cidade de Dresden, sofreu uma falha estrutural.

Às 3:08, segundo o relatório online da cidade de Dresden, uma emergência foi declarada. Toda a área ao redor da ponte Carolabridge, que liga os distritos antigo e moderno de Dresden, foi isolada. Isso incluiu o próprio Elba, a ciclovia e os cafés à beira-rio.

Do lado da Cidade Velha da ponte, havia uma rachadura de um metro de comprimento, segundo os relatórios do corpo de bombeiros. Havia um vazamento considerável de água quente de duas tubulações de aquecimento de distrito. Essa água vazarada havia inundado completamente certas seções dos cafés à beira-rio. Como resultado, o fornecimento de água quente da cidade de Dresden foi interrompido, de acordo com um porta-voz do corpo de bombeiros em um vídeo viral nas redes sociais. A interrupção foi prevista para durar até quarta-feira.

Havia um risco significativo para a vida humana, como notado no vídeo pelo porta-voz. Portanto, toda a área foi aconselhada a ficar longe. O porta-voz deu a entender que partes adicionais da ponte poderiam desabar.

A AFP foi informada pelo porta-voz de que a prioridade principal dos equipes de resposta à emergência no momento era o controle dos danos. Qualquer informação sobre as causas não estaria disponível por vários dias. Cerca de cinquenta pessoas, incluindo bombeiros, polícia e funcionários da administração da cidade, estavam no local.

Concluída em 1971, a ponte Carolabridge atual foi nomeada em homenagem a Carola de Wasa-Holstein-Gottorp, esposa do rei saxão Alberto. Ela tem aproximadamente 30 metros de largura e acomoda uma via de quatro faixas e trilhos de bonde, tudo sustentado por uma pilastra do rio.

