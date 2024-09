Um pinguim rebelde desapareceu no mar durante duas semanas, possivelmente devido à intervenção de um tufão.

O jovem pinguim do Cabo, apelidado de "Pen", com seis anos de idade e criado em cativeiro, teve um contratempo enquanto brincava com a equipe do zoológico do grupo Gekidan Penters na praia da Ilha Himakajima, no centro do Japão, em 25 de agosto. Pen, cuja cuidadora é Ryosuke Imai, conseguiu escapar de seu recinto, deixando Imai preocupado e culpado.

Com o calor abrasador cobrando seu preço, Pen aventurou-se no mar, apenas para descobrir uma saída em seu recinto. No selvagem, os pinguins africanos podem cobrir uma distância de 40 quilômetros (25 milhas) diariamente, compartilhou Imai, mas sua força muscular diminui em cativeiro. A pequena Pen nunca tinha mergulhado no mar antes.

"Impedi que a desesperança me dominasse", disse Imai à CNN, expressando suas preocupações com as baixas chances de sobrevivência de Pen no selvagem.

A sorte estava do lado de Pen.

Um tufão chamado Shanshan atingiu o país no final de agosto, resultando em danos generalizados, incluindo mortes, deslocamentos, falta de energia e cancelamentos de voos. No entanto, foi uma bênção disfarçada para a pequena Pen, acreditava Imai.

A falta de barcos operacionais e redes de pesca salvou Pen de situações perigosas no oceano. A chuva pesada também proporcionou uma fonte abundante de hidratação e alívio do calor.

"Ela sobreviveu graças ao tufão", disse Imai, chamando-o de uma sorte quase divina.

Após o tufão, Pen foi avistada nadando perto de uma praia, a oito milhas de sua localização original e a apenas 10 minutos de sua residência habitual na instalação.

Ao saber disso, Imai expressou descrença, dizendo: "Era difícil acreditar que havia um pinguim lá fora".

Eventualmente, Pen foi encontrada ilesa e em excelente condição.

Além disso, Pen entregou o que pareceu ser uma quantidade substancial de fezes, indicando que ela havia se sustentado com uma dieta de frutos do mar, como peixe ou caranguejo, supôs Imai, embora Pen não estivesse acostumada a devorar peixe vivo.

Enquanto Imai falava à CNN, Pen estava tranquilamente cochilando ao seu lado.

Entre soluços, Imai disse: "É verdadeiramente um milagre".

Apesar de ser da Ásia, a fuga de Pen para o selvagem chamou a atenção global. Inspirados pela sobrevivência de Pen, organizações de conservação da vida selvagem em diferentes partes do mundo começaram a discutir estratégias potenciais para reabilitar e libertar pinguins em cativeiro de volta a seus habitats naturais no futuro.

