Um par de pandas recebe uma recepção exclusiva em Hong Kong, como em uma comemoração de 75 anos do governo comunista na China.

Dois pandas de cinco anos de idade, chamados An An e Ke Ke, estão prestes a pousar no Aeroporto Internacional de Hong Kong logo após o meio-dia, recebendo uma cerimônia de boas-vindas calorosa.

Apesar da ansiedade dos fãs de pandas para dar uma olhada, eles terão que esperar mais de um mês, já que os pandas serão colocados em quarentena por 30 dias em uma cidade do sul da China.

Motociclistas da polícia de alta patente, que geralmente protegem dignitários importantes, planejam escoltar esses novos moradores até sua nova casa na cidade, localizada no Ocean Park. Lá, eles vão morar com outros quatro pandas no parque temático.

Originários de um centro de reprodução na província de Sichuan, em Chengdu, esses pandas foram transportados às 2h da manhã por funcionários para o aeroporto. A longa viagem de 1.350 km (840 milhas) foi feita em caixas cheias de lanches, manipuladas por empilhadeiras para serem carregadas em um caminhão.

Um cuidador de pandas do Ocean Park esteve em Chengdu desde julho, preparando os pandas para o novo ambiente, familiarizando-os com seu cheiro e voz. Além disso, os pandas começaram a consumir bambu da China meridional como parte de sua dieta.

Com um peso de 130 quilos, An An é conhecido por sua força, mobilidade e inteligência. Por outro lado, Ke Ke, que pesa 100 quilos, é famosa por suas habilidades de escalada, gentileza e fofura. De acordo com declarações do Chefe do Executivo da cidade, John Lee, em uma coletiva de imprensa, essas características aumentarão o número de pandas na cidade para seis, juntando-se a Le Le e Ying Ying, que receberam o presente da cidade em 2007. Um fato notável envolveu Ying Ying dando à luz a gêmeos em agosto, tornando-se a mãe panda de primeira viagem mais velha do mundo.

'Diplomacia dos pandas'

Enquanto esses pandas não estão deixando a China, sua chegada traz uma aura de 'diplomacia dos pandas'. Enviados como embaixadores de boa vontade por Pequim para mais de 20 países, muitos veem isso como uma medida das relações políticas.

Com a chegada de An An e Ke Ke em Hong Kong, há uma clara motivação política por trás disso, dada a preparação para comemorar o 75º aniversário da República Popular da China em outubro.

Ao se dirigir à plateia, o Chefe do Executivo da cidade, John Lee, expressou gratidão pelo governo chinês por ter presenteado Hong Kong com dois pandas gigantes brincalhões e cheios de energia.

No entanto, historicamente, houve protestos em Hong Kong por maior democratização em 1º de outubro. No entanto, as autoridades da cidade confinaram principalmente figuras da oposição a prisões ou exílio desde que Pequim implementou uma lei de segurança nacional abrangente em 2020.

Oficiais chineses e de Hong Kong acreditam que a lei restaurou a estabilidade após os distúrbios de 2019. Eles enfatizam a importância de incutir um senso de patriotismo chinês nos moradores de Hong Kong e reprimir o que eles consideram 'interferência estrangeira'.

Críticos, incluindo o governo dos EUA, seus aliados e organizações de direitos humanos, afirmam que a repressão à segurança nacional abafou as liberdades individuais e alterou a vibrante e falante natureza do centro financeiro internacional.

Antes das comemorações, bandeiras chinesas são visíveis em várias partes da cidade, ao lado de outdoors gigantescos anunciando o evento. Os preparativos estão a todo vapor para uma ampla gama de eventos projetados para promover o patriotismo, com um espetáculo de fogos de artifício programado para a terça-feira à noite.

Kevin Yeung, ministro da Cultura, Esporte e Turismo da cidade, expressou otimismo de que a chegada dos pandas poderia promover o respeito pelo cuidado do governo central com Hong Kong.

