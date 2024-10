Um número crescente de espécies animais e vegetais estão a extinguir-se na Alemanha.

Criaturas como borboletas, abelhas e aves de campo estão mostrando uma queda na diversidade na Alemanha, segundo um estudo envolvendo mais de 150 autores. As populações de várias espécies estão diminuindo, como indica a análise "Facts Check Biodiversity". Mais da metade dos diferentes habitats naturais da Alemanha estão em más ou insuficientes condições ecológicas.

Este desenvolvimento tem implicações significativas. "As populações de aves em terras agrícolas e abertas diminuíram mais de metade em apenas 40 anos", diz o relatório. A variedade de insetos também sofreu, embora certas espécies, como libélulas, tenham mostrado melhoras. Infelizmente, muitas espécies de borboletas apresentaram tendências negativas. Cerca de um terço de todas as espécies da Lista Vermelha está em risco de extinção, seja em perigo ou criticamente em perigo.

As plantas também estão sofrendo, especialmente as plantas de campo, diz Alexandra-Maria Klein, professora de conservação da natureza e ecologia do paisagem, e uma das autoras principais do estudo. São plantas selvagens que crescem ao lado de plantas cultivadas em campos ou vinhedos. "Muitas dessas espécies são raramente vistas hoje em dia", diz Klein. Incluindo espécies como a margarida e a erva-de-são-joão.

Do lado positivo, há um aumento de espécies vegetais não nativas, ou neófitas. No entanto, as implicações para o futuro permanecem incertas, diz o biólogo.

Influências Negativas Maiores da Agricultura

Para a análise, os autores revisaram o estado de conhecimento sobre os cinco habitats principais da Alemanha - terras agrícolas e abertas, florestas, águas interiores e pântanos, águas costeiras e marinhas, áreas urbanas. Foram avaliadas as estudos e compiladas séries temporais da diversidade biológica. A maioria dos dados de diversidade biológica vem de voluntários, segundo os autores. As observações oficiais de longo prazo são raras. O relatório foi financiado pelo Ministério Federal de Educação e Pesquisa.

Os habitats da Alemanha são categorizados em um total de 93 tipos de habitats. O estado é particularmente preocupante para pastagens, pastagens naturais, turfeiras, florestas de turfeiras, pântanos e fontes.

Além disso, cerca de nove por cento dos tipos de habitats no leito do Mar do Norte estão destruídos, como consta na verificação dos fatos. Incluindo prados de ervas marinhas em fundos arenosos planos e os bancos da ostra europeia.

Não Está Tudo Perdido

O relatório aponta a agricultura intensiva com pesticidas como o principal responsável pela perda da diversidade biológica. "Menos pesticidas estão sendo usados", diz Klein. No entanto, os substâncias agora são mais tóxicas, segundo ela. Outros fatores negativos incluem a remoção de sebes em terras agrícolas e abertas, a selagem de superfícies urbanas, a drenagem em grande escala de paisagens, especialmente em turfeiras e pântanos, a mudança climática e outras influências relacionadas.

Os autores não são pessimistas. A restauração da diversidade biológica, a reintrodução de certas espécies e a proteção de outras pode ser feita e muitas vezes é possível. Para cada tipo de habitat, há métodos para promover a diversidade biológica. Por exemplo, a população de foca-cinzenta na Alemanha estava próxima da extinção, mas agora há mais de 2000 animais. Isso demonstra o poder da proteção consistente de espécies, diz Helge Bruelheide, professor de geobotânica.

A qualidade das águas correntes também melhorou significativamente devido ao tratamento de esgotos desde os anos 70, o que tem um impacto positivo na diversidade de invertebrados. Invertebrados incluem libélulas, besouros ou moscas. Christian Wirth, ecologista vegetal e presidente do relatório, menciona o aumento da proporção de florestas mistas e o aumento da madeira morta como outro exemplo positivo. Muitos organismos florestais dependem de madeira morta.

Política, Economia e Sociedade Devem Agir

As medidas para proteger a diversidade biológica podem incluir a agricultura orgânica, a expansão de áreas protegidas, métodos de pesca sustentáveis em águas costeiras e o corte de grama amigo dos insetos, segundo o relatório.

A política, a economia e a sociedade compartilham a responsabilidade pela implementação. "Muito está acontecendo no nível político", enfatiza Wirth. Há numerous directives da União Europeia e alemãs projetadas para proteger os tipos de habitats e espécies ameaçadas. No entanto, muitas vezes falta coordenação ou enfrentam resistência, especialmente da agricultura e da silvicultura.

Por fim, cada indivíduo pode fazer a diferença de pequenas maneiras, diz Marion Mehring do Instituto de Pesquisa Socio-Ecológica em Frankfurt. Por exemplo, os proprietários de jardins podem projetar seus jardins de uma maneira natural. "Os espaços dos jardins na Alemanha são aproximadamente do mesmo tamanho que as áreas de reserva natural. Isso significa que eles podem fazer, de fato, uma contribuição significativa".

