Um navio russo suspeito, que se acredita estar transportando mísseis balísticos iranianos, foi visto em um porto do Mar Cáspio.

O navio, conhecido como Port Olya 3, foi avistado por Maxar Technologies em imagens de satélite capturadas em 4 de setembro em Port Olya, em Astrakhan. Anteriormente, havia sido documentado no porto iraniano de Amirabad em 29 de agosto, com base em dados de rastreamento de navios. Em algum ponto depois, o navio desligou seu transponder.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos declarou na terça-feira que o Ministério da Defesa da Rússia havia utilizado o Port Olya 3 para transportar mísseis balísticos de curto alcance (CRBMs) do Irã para a Rússia.

De acordo com o anúncio do Departamento do Tesouro, que também impôs sanções ao Port Olya 3, assim como a outros navios e várias pessoas iranianas, "até início de setembro de 2024, a Rússia recebeu o primeiro envio de mísseis balísticos de curto alcance (CBRMs) do Irã".

Como relatado pela CNN no fim de semana passado, o Irã havia entregue mísseis de curto alcance à Rússia para serem utilizados no conflito contra a Ucrânia, marcando um aumento significativo no apoio do Irã à Rússia.

A relação militar entre o Irã e a Rússia tem se fortalecido desde o início do conflito na Ucrânia em fevereiro de 2022. O Irã forneceu à Rússia milhares de "Shahed" drones de ataque e, de acordo com funcionários dos EUA, até mesmo construiu uma fábrica de drones dentro da Rússia.

As imagens de satélite surgiram no dia seguinte ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, ter declarado em Londres na terça-feira que o governo russo havia recebido envios de mísseis balísticos iranianos Fatah-360 e "provavelmente os usará contra ucranianos nas próximas semanas".

O Fateh-360 tem um alcance máximo de 75 milhas (120 quilômetros) e pode carregar uma carga útil de 330 libras (150 quilogramas). Embora a carga útil seja menor do que muitas bombas aéreas russas, seria benéfica para atacar posições de linha de frente ucranianas a uma distância significativa, e como míssil balístico, seria muito mais difícil interceptar.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) avaliou que "as forças russas provavelmente usarão os mísseis fornecidos pelo Irã para alvos de energia, militares e infraestrutura civil ucraniana nos próximos meses".

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, negou que a República Islâmica havia fornecido mísseis balísticos à Rússia, afirmando no Twitter, "Mais uma vez, os EUA e o E3 (Reino Unido, França e Alemanha) agem com base em inteligência defeituosa e lógica falha. O Irã NÃO entregou mísseis balísticos à Rússia. Ponto final".

O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia convocou esta semana o encarregado de negócios do Irã, Shahriar Amouzegar, em resposta aos relatórios de mísseis balísticos enviados à Rússia. Amouzegar foi advertido sobre as "consequências devastadoras e irreparáveis" para as relações ucraniano-iranianas se os relatórios fossem verdadeiros.

Oficiais ucranianos contactados pela CNN se recusaram a comentar mais sobre o assunto.

O ISW - um think tank com sede em Washington - observou que o Irã havia transportado anteriormente armas dos portos de Amirabad e Anzali no Mar Cáspio para Astrakhan. O Port Olya 3 fez uma dúzia de visitas documentadas aos dois portos iranianos neste ano. Até 6 de setembro, havia partido para outra viagem.

Blinken observou na terça-feira que os Estados Unidos haviam "advertido o Irã privadamente de que tomar essa medida constituiria uma escalada dramática".

Ele afirmou que dezenas de pessoal militar russo haviam sido treinados no Irã para usar o Fateh-360, e o fornecimento do mesmo "permite à Rússia usar mais de seu arsenal em alvos que estão mais longe da linha de frente, enquanto dedica os novos mísseis que está recebendo do Irã para alvos de alcance mais próximo".

A CNN havia sido informada por funcionários dos EUA que as negociações russas para adquirir os mísseis balísticos de curto alcance do Irã começaram tão cedo quanto em setembro do ano passado, quando o então ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, viajou ao Irã para ver os sistemas de mísseis balísticos de curto alcance do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Ababil.

"Por sua vez, a Rússia está compartilhando tecnologia que o Irã busca. Isso é uma via de mão dupla, inclusive em questões nucleares, assim como algumas informações espaciais", acrescentou Blinken na terça-feira.

Permanece incerto se a entrega de mísseis balísticos do Irã, capazes de serem lançados a partir da Rússia contra alvos na Ucrânia, persuadirá os Estados Unidos e os aliados europeus a afrouxar as restrições à Ucrânia no uso de seus mísseis contra mais alvos na Rússia.

Mísseis HIMARS fabricados nos EUA foram utilizados occasionalmente pela Ucrânia contra alvos localizados a algumas dezenas de quilômetros dentro da Rússia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tem repetidamente pedido aos seus aliados maior liberdade para deploy

