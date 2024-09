Um míssil iemenita teria atingido o centro de Israel, de acordo com as FDI, uma região geralmente protegida dos ataques de mísseis inimigos.

Um objeto voador penetrou em território israelense e caiu em uma área aberta no centro de Israel, sem causar vítimas, de acordo com o comunicado das Forças de Defesa de Israel. Os ruídos explosivos ouvidos na área foram atribuídos às medidas militares israelenses, segundo o IDF, que ainda está analisando os resultados da intervenção.

Imagens e vídeos compartilhados pelos Serviços de Bombeiros e Resgate de Israel no Telegram mostram grandes nuvens de fumaça subindo acima de um campo aberto e vidro quebrado dentro de uma estação de trem em Modi'in, uma cidade localizada entre Tel Aviv e Jerusalém.

A polícia israelense está colaborando com sua equipe de bombas na região de Shfela, também conhecida como os Montes Judeus, onde fragmentos de um interceptador foram encontrados. As autoridades estão assegurando o local do impacto e procurando por quaisquer restos de interceptador, disse a polícia.

Sirenes soaram em todo o centro e norte de Israel, anunciou o exército, e também foram acionadas no aeroporto de Tel Aviv, de acordo com o representante do aeroporto. Vídeos circulando nas redes sociais mostram passageiros correndo para procurar abrigo.

Além disso, cerca de 40 projéteis foram lançados do Líbano para a região norte de Israel na manhã de domingo, alguns dos quais foram interceptados e outros impactaram áreas abertas, relatou o IDF. Não foram relatadas vítimas e as autoridades estão apagando incêndios causados pelos projéteis detonados.

O IDF também especificou que um drone explosivo havia infiltrado a cidade do norte do Líbano, Metula, sem causar danos.

As tensões vêm aumentando entre Israel, Iêmen e Líbano há meses, à medida que Israel continua seu conflito com o Hamas em Gaza após os ataques do grupo militante em 7 de outubro. Os líderes mundiais expressaram preocupação com o potencial para um maior conflito no Oriente Médio.

Desde o início do conflito, os Houthis, apoiados pelo Irã, que controlam as regiões mais populosas do Iêmen, têm atacado Israel regularmente com drones e mísseis. A maioria desses projéteis foi interceptada pelas defesas de Israel ou de seus aliados.

Os Houthis também atacaram navios no Mar Vermelho como rejeição à campanha militar de Israel em Gaza.

perhaps the most notable instance was in July, when the Houthis claimed responsibility for a deadly drone attack in Tel Aviv, the Israeli commercial hub - the first time the city had been struck by a Houthi drone.

Israel retaliated with deadly airstrikes on a Yemeni port the day after, marking the first such strike on Yemen, according to Israeli authorities.

Furthermore, the Iran-backed Hezbollah militia in Lebanon has carried out attacks on northern Israel, launching rockets and drones on Saturday to target Israeli military sites.

These direct attacks on each other's territories have raised concerns that a new front could emerge in the ongoing conflict, which is already posing a risk of spreading across the region.

Israel initiated its war in Gaza after Hamas' cross-border October 7 attacks, resulting in the death of more than 1,200 Israelis and the capture of 250, according to Israeli authorities.

Since then, more than 40,000 Palestinians have reportedly been killed in Israel's military operations in Gaza, as per the health ministry in the enclave. The health ministry does not categorize deaths between combatants and civilians in its data, but states that the majority of the deceased are women and children.

The world community has been closely watching the escalating tensions between Israel and various Middle Eastern nations, expressing concern about the potential for a larger conflict.

