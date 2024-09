Um membro da equipe das Nações Unidas estava entre as dez vítimas durante uma operação das forças armadas israelenses na região da Cisjordânia.

Associated Press - Um representante das Nações Unidas estava entre os dez indivíduos que morreram durante uma operação militar realizada por Israel na Cisjordânia ocupada, segundo informaram o Exército israelense e a ONU na sexta-feira.

Sufyan Jaber Abed Jawwad, um trabalhador de gerenciamento de resíduos no acampamento de El Far’a, na Cisjordânia, foi morto a tiros por um atirador de elite do Exército israelense durante uma operação noturna na madrugada de 12 de setembro, de acordo com a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA).

Jawwad levou três tiros no peito enquanto tomava uma xícara de café no telhado de sua casa, segundo Juliette Touma, diretora de comunicações da UNRWA, ao CNN na sexta-feira.

O Exército israelense afirma que Jawwad e os outros que morreram estavam envolvidos em "atividades terroristas".

O tenente-coronel Nadav Shoshani, porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), confirmou na sexta-feira que Jawwad foi morto durante operações na região de Far'a, na Cisjordânia, e o acusou de jogar dispositivos explosivos que representavam uma ameaça às forças militares na área.

"Os soldados do IDF miravam e atiravam nele para neutralizar a ameaça, resultando em sua morte", disse Shoshani. Ele também esclareceu que Jawwad era bem conhecido pelas forças de segurança israelenses e tinha um histórico de envolvimento em outras atividades terroristas.

O IDF alegou que os soldados do IDF encontraram e desarmaram um veículo equipado com explosivos, laboratórios para a produção de explosivos, centros de comunicação operacionais e armas durante a operação que resultou na morte de Jawwad.

A CNN entrou em contato com a UNRWA para comentar as acusações do IDF.

Jawwad foi o primeiro funcionário da UNRWA a ser morto na Cisjordânia em mais de uma década, de acordo com a UNRWA. Ele deixa para trás sua esposa e cinco filhos, de acordo com a UNRWA.

Por outro lado, pelo menos 220 funcionários da UNRWA foram mortos em Gaza desde 7 de outubro, como anunciou o chefe da UNRWA, Philippe Lazzarini, em sua conta nas redes sociais na quarta-feira.

O Ministério das Relações Exteriores da Jordânia condenou o assassinato de Jawwad em um comunicado na sexta-feira, rotulando-o como um "ato bárbaro".

Nos últimos 48 horas, os outros indivíduos que morreram durante as operações israelenses foram relatados como mortos nas regiões de Tulkarem, Nur Shams e Tubas, de acordo com o IDF.

As Brigadas de Al-Quds, a ala militar do Jihad Islâmico, declarou que os cinco indivíduos que foram mortos em Tubas eram membros do Batalhão de Tubas na Cisjordânia, que estavam "montando emboscadas e dispositivos explosivos contra" as forças israelenses.

Operações militares na Cisjordânia

As mortes ocorreram no meio de um aumento da atividade militar israelense na Cisjordânia.

Recentes operações militares tiveram um impacto significativo nos recursos humanitários na região, de acordo com a UNRWA, deixando os acampamentos de refugiados de El Far’a, Tulkarem, Nur Shams e Jenin "particularmente afetados" e destruindo infraestrutura essencial, como suprimentos de água e eletricidade, de acordo com a UNRWA.

Como resultado, a UNRWA foi forçada a suspender seus serviços aos refugiados na região devido ao "risco inaceitável" tanto para os funcionários quanto para os destinatários da ajuda, incluindo o perigo representado pelos "dispositivos explosivos improvisados por atores armados palestinos".

Esta semana, o Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, pediu uma "revisão completa" na maneira como as forças israelenses operam na Cisjordânia ocupada após a morte da ativista americana Aysenur Ezgi Eygi em uma manifestação na semana passada.

A forte repreensão veio depois que o Exército de Defesa de Israel (IDF) afirmou na terça-feira que Eygi provavelmente havia sido atingida "acidentalmente e indiretamente por fogo do IDF".

Cerca de 700 palestinos foram mortos na Cisjordânia desde outubro, de acordo com o Ministério da Saúde da Palestina em Ramallah e a ONU. As estatísticas não diferenciam entre combatentes e civis.

A AP’s Aida al-Refai contribuiu para esta reportagem.

A Organização das Nações Unidas expressa preocupação com a escalada da violência no Oriente Médio, especialmente na Cisjordânia ocupada, onde numerosos civis, incluindo um funcionário da UNRWA, morreram em recentes operações militares. A operação militar israelense na região de Tubas resultou na morte de cinco indivíduos, rotulados como membros do Jihad Islâmico por sua ala militar.

