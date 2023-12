Um lagarto sem pernas e centenas de outras espécies novas foram descobertas em 2023

As descobertas foram feitas durante um ano que marca o 50º aniversário da Lei das Espécies Ameaçadas dos EUA, que oferece proteção a plantas e animais ameaçados e ajudou a salvar centenas de espécies, de acordo com Scott Sampson, diretor executivo da Academia de Ciências da Califórnia.

"No entanto, há mais um milhão de espécies em perigo devido a actividades humanas como a destruição do habitat, as alterações climáticas e a poluição", afirmou Sampson num comunicado. "Temos de documentar a diversidade viva da Terra para podermos trabalhar para a proteger e a Academia de Ciências da Califórnia tem a honra de participar neste esforço global fundamental".

A lista diversificada de 968 novas espécies inclui dinossauros anteriormente desconhecidos e criaturas extintas, escaravelhos, traças, lesmas-do-mar, lagartixas, peixes, rãs, aranhas, plantas, fungos, vermes e uma lagartixa sem pernas.

Controle de pragas - vespas

Os cientistas lembrar-se-ão provavelmente de 2023 como o ano da vespa. Das 815 novas espécies descritas pelos investigadores do Museu de História Natural este ano, 619 eram diferentes tipos de vespas polinizadoras, predadoras e parasitas.

O extraordinário número de descobertas foi impulsionado pelo trabalho do Dr. John Noyes e de Christer Hansson, associados científicos do Museu de História Natural, que estão a realizar uma investigação contínua para descobrir abelhas, formigas e vespas na Costa Rica.

"É importante continuar a descrever novas espécies porque muitas terão uma profunda influência no seu ambiente e, sem saber como lhes chamar, não podemos transmitir qualquer informação sobre elas", disse Noyes.

Algumas das novas espécies de vespas apresentam uma variedade de tons metálicos, incluindo azul, roxo e laranja. Como fã de "Doctor Who" e em homenagem à série de televisão britânica que assinala o seu 60º ano em 2023, Noyes deu a um género de vespas o nome dos vilões mutantes fictícios da série, os Daleks, e do seu criador.

E embora as vespas possam parecer incómodas, armadas com ferrões, os insectos ajudam a controlar as populações de pragas que podem afetar as culturas agrícolas.

"Nos últimos 60 anos, mais ou menos, três espécies têm sido incrivelmente importantes. Uma delas impediu a possível fome de 300 milhões de pessoas em África, a segunda impediu a destruição da floresta tropical na Tailândia e a terceira evitou o colapso da economia do Togo", afirmou Noyes.

Um lagarto sem pernas

Uma nova espécie de lagarto sem pernas foi encontrada a deslizar ao longo das encostas da Serra da Neve, a segunda montanha mais alta de Angola. Os lagartos sem patas, conhecidos como skinks, assemelham-se a cobras, escondendo-se entre as folhas no chão da floresta para caçar insectos e outras pequenas presas.

Os lagartos diferem das cobras pelo facto de terem orelhas externas e pálpebras móveis, de acordo com o Jardim Zoológico da Virgínia.

Enquanto a maioria das doninhas tem uma cor uniforme, a recém-descrita Acontias mukwando tem um anel cor-de-rosa à volta do pescoço.

A Serra da Neve oferece um ecossistema único para as plantas e animais invulgares que só se encontram no pico isolado. A montanha fica no extremo norte do deserto do Namibe e tem um ambiente fresco e húmido.

"Cada nova espécie que descrevemos desta montanha - e de outras semelhantes - é a prova de que locais como este merecem algum tipo de consideração em termos de conservação", afirmou Aaron Bauer, investigador associado da Academia de Ciências, num comunicado. "Continuamos a encontrar novas espécies nestas 'ilhas' isoladas, o que nos diz que ainda não é tarde demais para a proteção."

Plantas intrigantes

Cientistas do Instituto Politécnico Nacional de Durango, no México, trabalharam com investigadores da Academia de Ciências para estudar uma suculenta rara na Serra Madre Ocidental.

A planta, que cresce nas encostas dos penhascos, é conhecida há muito tempo pela comunidade indígena local O'dam. O povo O'dam refere-se à planta com folhas e caules calvos como da'npakal, que significa calvo, nu ou escorregadio na sua língua.

Os investigadores deram o nome de Pachyphytum odam à suculenta para manter a ligação entre a planta e a comunidade que vive na terra onde ela cresce.

Entretanto, os cientistas resolveram um caso de erro de identidade de uma planta com flor na Costa Rica. Durante mais de 150 anos, pensou-se que a planta pertencia a uma espécie semelhante mas distinta no México.

A planta recém-identificada, Stenostephanus purpureus, é diferente de uma planta chamada Stenostephanus silvaticus encontrada no México. As flores são de cores diferentes e a planta da Costa Rica não tem uma pétala plana, frequentemente designada por plataforma de aterragem para borboletas e outros insectos que recolhem o pólen. Em vez disso, é provável que os beija-flores tenham polinizado a Stenostephanus purpureus.

"Nunca questionei a identificação dos espécimes da Costa Rica, até que fiz uma comparação lado a lado com imagens de plantas vivas do México", disse o investigador da Academia de Ciências Ricardo Kriebel num comunicado. "As diferenças entre os dois são subtis quando se trabalha com espécimes mortos e secos de colecções".

Um novo olhar sobre o passado

Os investigadores do Museu de História Natural identificaram quatro novas espécies de aves extintas através do estudo de fósseis, incluindo as que viveram no tempo dos dinossauros. Uma das descobertas mais intrigantes do ano foi o Kumimanu fordycei, o maior pinguim que alguma vez existiu na Terra. Estas aves que não voavam viveram há 60 milhões de anos e pesavam cerca de 150 quilogramas.

Um tipo de dinossauro blindado, até então desconhecido, também foi encontrado na Ilha de Wight. Conhecida como a Ilha dos Dinossauros, a Ilha de Wight é considerada um dos melhores locais para encontrar fósseis de dinossauros no Reino Unido.

O anquilossauro, que viveu na ilha há 140 milhões de anos, foi batizado Vectipelta barretti em homenagem ao professor do Museu de História Natural Paul Barrett.

"Paul é incrivelmente influente na nossa disciplina", afirmou a Dra. Susannah Maidment, paleontóloga do museu que estudou a nova espécie, num comunicado. "Ele tem um perfil incrivelmente alto e contribuiu muito para o campo. Mas também teve uma influência absolutamente enorme em todas as nossas carreiras, e queríamos agradecer-lhe por isso. Por isso, decidimos dar o seu nome a um organismo pequeno, lento e espinhoso".

Os investigadores também baptizaram um fungo antigo com o nome da autora e ilustradora de livros infantis Beatrix Potter. O Potteromyces asteroxylicola, com 400 milhões de anos, encontrado a infetar as raízes de plantas fossilizadas, é o mais antigo fungo causador de doenças conhecido. Para além de escrever os livros de Peter Rabbit, Potter era uma ávida micologista que estudou e criou representações detalhadas de fungos.

Fonte: edition.cnn.com