Um iate de luxo inundado que se pensa que abriga cofres herméticos que guardam informações confidenciais.

Investigadores italianos, que estão a investigar vários homicídios e incidentes marítimos negligentes, suspeitam que o iate de 56 metros (184 pés), o Bayesian, pode abrigar dados confidenciais ligados a várias agências de inteligência ocidentais. Quatro fontes internas na investigação e na operação de salvamento partilharam esta informação com a CNN.

Lynch, com os seus vínculos com as agências de inteligência britânica, americana e outras através das suas empresas, incluindo a empresa de cibersegurança Darktrace, é uma das pessoas sob escrutínio. A Darktrace foi adquirida pela empresa de capital privado Thoma Bravo com sede em Chicago em abril. A empresa da esposa de Lynch, a Revtom Limited, detinha a propriedade do barco, e ele serviu como conselheiro dos primeiros-ministros britânicos David Cameron e Theresa May sobre ciência, tecnologia e cibersegurança durante os seus mandatos, de acordo com os registos britânicos.

O navio afundado, a repousar a uma profundidade de 50 metros (164 pés) abaixo do mar, é especulado que contenha cofres à prova de água com dois discos rígidos duplamente encriptados contendo informações altamente sensíveis, como senhas e outros dados classificados. Uma fonte confidencial envolvida nos planos de salvamento transmitiu esta informação à CNN. mergulhadores experientes inspecionaram o navio em detalhe com câmaras remotas, à procura de quaisquer sinais de itens valiosos ou contrabando.

Inicialmente, as autoridades locais estavam preocupadas com a possibilidade de ladrões terem acesso ao naufrágio para saquear itens valiosos do iate. Os mergulhadores da Brigada de Incêndios transmitiram esta preocupação à CNN. Atualmente, as autoridades estão preocupadas que governos estrangeiros, como a Rússia e a China, possam estar interessados no processo de salvamento devido à natureza de alto perfil da investigação. Eles pediram uma vigilância mais próxima do naufrágio, tanto acima como abaixo da água.

Francesco Venuto, da Agência de Proteção Civil da Sicília, confirmou à CNN que medidas de segurança adicionais foram implementadas devido a esta preocupação.

Lynch, a sua filha de 18 anos Hannah, o advogado americano Chris Morvillo e a sua esposa Neda, o banqueiro britânico Jonathan Bloomer e a sua esposa Judy, e o cozinheiro a bordo Recaldo Thomas, morreram quando o navio afundou durante uma tempestade feroz nas primeiras horas da manhã.

Os resultados preliminares da autópsia sugerem que os casais Bloomer e Morvillo sucumbiram à asfixia ou "afogamento seco" quando o oxigénio num balão de ar comprimido de uma cabina de dormir se esgotou. Os resultados relativamente a Lynch e à sua filha não foram conclusivos.

O cozinheiro, descoberto fora do navio, afogou-se de acordo com o médico-legista. Os relatórios de toxicologia sobre os mortos ainda não foram publicados, mas nenhum sofreu ferimentos físicos durante o acidente.

A esposa de Lynch, Angela Bacares, e 14 outras pessoas, incluindo o capitão James Cutfield, um marinheiro e o responsável pela sala de máquinas do iate, conseguiram escapar. Cutfield, bem como os outros, está sob investigação por vários homicídios e naufrágio negligente. Eles foram autorizados a deixar a Itália.

Alguns dos 15 sobreviventes, que incluem nove membros da tripulação e seis passageiros, incluindo uma criança com um ano, afirmaram aos investigadores que Lynch não confiava em serviços de armazenamento em nuvem e sempre mantinha os discos de dados numa compartimento seguro no iate, de acordo com uma fonte familiarizada com a procuradoria. Nenhum dos membros da tripulação ou passageiros sobreviventes foi testado para substâncias devido ao estado de choque em que se encontravam após a recuperação dos corpos.

Morvillo representou Lynch num processo de fraude nos EUA em junho, que girava em torno da aquisição da sua empresa de software Autonomy pela Hewlett Packard. Os sobreviventes disseram aos investigadores que a viagem era uma celebração da absolvição de Lynch. Embora Lynch tenha sido absolvido de qualquer responsabilidade criminal no processo americano, a Hewlett Packard continua a sua tentativa de recolher uma penalidade civil de 4 mil milhões de dólares da herança de Lynch, atribuída por um tribunal britânico em 2022.

Numa coincidência do destino, o sócio empresarial de Lynch, Stephen Chamberlain - um co-defendido no processo de fraude americano e ex-COO da Darktrace - morreu a 19 de agosto, no mesmo dia em que o Bayesian afundou, após um acidente de carro dois dias antes. Um porta-voz da procuradoria informou a CNN que Cutfield partilhou a intenção de Lynch de encurtar a viagem e regressar ao Reino Unido para visitar o seu parceiro doente, que estava em suporte de vida.

Dado o estado de saúde deteriorado de Chamberlain, Lynch provavelmente não saberia da sua morte, e Chamberlain estava em coma, sem saber do incidente do naufrágio, disse o advogado de Chamberlain.

O procurador local Ambrogio Cartosio declarou que não foram recuperadas nenhumas pertences pessoais, como computadores, joias ou os discos rígidos de Lynch do navio. No entanto, os investigadores agora têm acesso aos discos rígidos a bordo e às câmaras de vigilância ligadas ao sistema de navegação do iate, recolhendo potenciais provas que estabelecem como o iate afundou em 16 minutos após o início da tempestade. O navio não tinha o tradicional caixa-preta ou registador de dados de viagem para registar os dados de navegação ou áudio na casa do leme.

Os mergulhadores realizarão inspeções do naufrágio esta semana, fornecendo recomendações sobre a abordagem mais segura e ambientalmente responsável para recuperar o iate de 473 toneladas sem derramar os seus 18.000 litros de óleo e combustível. A conta para recuperar o navio recai sobre o proprietário - a viúva de Lynch, de acordo com as leis marítimas italianas.

