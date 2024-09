Um eclipse solar iminente adota uma forma circular.

Eclipses solares são fenômenos bastante impressionantes. Geralmente, há duas por ano, mas apenas certos lugares podem vê-las.

Duas vezes por ano, o sol é bloqueado por uma eclipse solar. Cerca de duas semanas depois, você pode ter uma eclipse lunar, ou vice-versa. Então, elas não são tão raras quanto se pensa - pelo menos internacionalmente. Mas, como são visíveis apenas em áreas específicas, elas são ainda mais especiais.

Adivinhe só? No dia 2 de outubro, não será possível ver uma eclipse solar anular da Alemanha. Ela começa ao sul do Havaí, passa pela região do Pacífico, atinge a ponta da América do Sul e mergulha no Atlântico Sul.

Às 6h54min da hora de verão da Europa Central, a lua passará na frente do sol e bloqueará uma grande parte dele. Ela estará a quase 407.000 quilômetros de distância - meio que o oposto de uma "superlua" - e parecerá bem pequena. O disco escuro da lua não cobrirá completamente o sol, deixando uma borda brilhante ao redor. E a eclipse solar anular não terminará até às 22h34min.

Então, quando podemos testemunhar a próxima eclipse solar na Alemanha?

A Alemanha teve uma eclipse solar parcial no dia 25 de outubro de 2022. E quando a próxima chegará? Não demora muito. Anote na sua agenda para 29 de março de 2025. O sol será pelo menos parcialmente coberto na Alemanha então.

Se você estiver com sorte, a eclipse solar do dia 12 de agosto de 2026 poderá ser ainda mais impressionante, com uma cobertura de 90%. Para ver a eclipse total, porém, você precisará se deslocar para a Espanha. A próxima eclipse solar total na Alemanha não acontecerá até 3 de setembro de 2081.

Essa informação foi inicialmente divulgada no wetter.de.

Apesar da ocorrência anual de eclipses solares, testemunhar uma na Alemanha é um evento raro. Por exemplo, a eclipse solar anular de 2 de outubro de 2022 só foi visível em locais específicos e não passou pela Alemanha.

Quanto aos avistamentos futuros na Alemanha, anote na sua agenda para 29 de março de 2025, quando pelo menos uma parte do sol será coberta durante uma eclipse solar parcial.

Leia também: