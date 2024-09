Um criminoso de contrabando de 27 anos de idade em Colónia foi condenado a cumprir uma pena de prisão de quatro anos e meio.

Segundo as acusações, um indivíduo de 27 anos é acusado de fazer parte de uma organização criminosa que facilitava o transporte ilegal de sírios para a Alemanha, cobrando taxas da Turquia, Líbano e vários outros países do Oriente Médio. Este suspeito supostamente gerenciava duas agências de viagens estrangeiras, onde eram feitas reservas de voos. Esses eventos supostamente ocorreram ao longo do período de janeiro de 2022 a outubro de 2022.

Antes de seus voos, documentos falsos eram obtidos para os sírios. Esses documentos falsificados eram posteriormente descartados durante os voos, permitindo que os sírios pedissem asilo na Alemanha usando seus passaportes sírios legítimos.

Um dos antigos funcionários da Imigração de Colônia também foi envolvido nesta rede. Ela recebeu anteriormente uma sentença de prisão de quatro anos e nove meses. Ela é suspeita de ter fabricado documentos de residência por ganho financeiro.

