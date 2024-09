Um clérigo norte-americano, detido em uma prisão chinesa por quase duas décadas, foi libertado

David Lin, que completou 68 anos em 2006, encontrou problemas na China após ajudar na construção de uma igreja não autorizada. Ele foi posteriormente condenado a cumprir uma pena de prisão perpétua por suposto fraude em contrato, uma acusação que ele contestou veementemente.

Três cidadãos americanos, incluindo Lin, foram identificados pelo Departamento de Estado dos EUA como indivíduos que haviam sido injustamente presos na China. Os empresários Kai Li e Mark Swidan continuam a ser mantidos como reféns, com Li enfrentando acusações de espionagem e Swidan acusado de crimes relacionados a drogas.

No domingo, um representante do Departamento de Estado dos EUA emitiu um comunicado, expressando satisfação com a libertação de Lin da prisão chinesa. "Ele agora retornou aos Estados Unidos, lhe dando a chance de se reconectar com sua família após quase duas décadas separados", dizia o comunicado.

A administração Biden intensificou seus esforços diplomáticos para catalisar a libertação desses três indivíduos. Altos funcionários dos Estados Unidos, como o Secretário de Estado Antony Blinken e o Conselheiro de Segurança Nacional Jake Sullivan, têm trazido repetidamente seus casos durante suas visitas à China, enfatizando-o como uma questão crucial a ser resolvida.

O Presidente Joe Biden também abordou essa questão com o líder chinês Xi Jinping durante seu encontro em San Francisco em novembro, assim como em conversas subsequentes por telefone, de acordo com atualizações da Casa Branca.

Durante os anos 1990, Lin fez visitas regulares à China e começou a pregar o Evangelho lá em 1999, de acordo com a ChinaAid, uma organização não governamental com sede nos EUA que se concentra nos direitos humanos cristãos.

Lin foi preso em 2006 e proibido de deixar o país devido à sua participação na ajuda a uma igreja subterrânea "casa" erguer um local de culto, de acordo com a ChinaAid.

Enquanto estava na prisão, Lin viu seu tempo como uma oportunidade para disseminar sua fé para seus companheiros prisioneiros e estabeleceu um grupo de reunião de oração, de acordo com a ChinaAid.

Muitos cristãos chineses costumavam adorar em igrejas em casa, ou reuniões informais separadas das igrejas aprovadas pelo estado. No entanto, o governo chinês intensificou sua repressão a esse movimento nas últimas décadas à medida que o Partido Comunista no poder flexiona seus músculos sobre a liberdade religiosa, especialmente sob Xi.

Em 2009, Lin foi condenado e sentenciado à prisão perpétua por fraude em contrato, uma acusação frequentemente imposta a líderes de igrejas em casa que angariam fundos para apoiar suas atividades, de acordo com a Fundação Dui Hua, com sede em San Francisco, que defende os direitos humanos dos detidos na China.

Enquanto estava na prisão, Lin conseguiu várias reduções de sentença e era esperado que fosse libertado em 2029, de acordo com a Fundação Dui Hua.

A libertação de Lin foi recebida com aprovação por vários políticos dos EUA, que também exigiram a liberdade de outros americanos atualmente detidos no exterior.

O Representante Michael McCaul declarou, "Estou profundamente satisfeito em saber sobre a libertação de David Lin. No entanto, Kai Li e o texano Mark Swidan ainda estão presos pelo CCP e devem ser libertados imediatamente".

