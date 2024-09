Um cidadão de Cingapura deve reembolsar uma quantia substancial de dinheiro, no valor de dezenas de milhões, a um cassino australiano.

O Tribunal Superior do Queensland determinou na segunda-feira que Yew Choy Wong devia ao Star Gold Coast uma quantia significativa, além de suas despesas legais e juros. Entre 26 de julho e 2 de agosto de 2018, Wong incorreu em prejuízos totais de 47,3 milhões de dólares australianos (31,5 milhões de dólares) no cassino.

Wong aparentemente deixou o país sem quitar sua dívida, como consta nos registros do tribunal. Em uma tentativa de recuperar suas perdas, o cassino utilizou um cheque em branco fornecido por Wong para sua propriedade irmã, o Star Sydney, mas o pagamento foi devolvido após Wong instruir seu banco a não honrar qualquer cheque emitido pelo Star, de acordo com a decisão do tribunal.

O cassino então tentou cobrar a dívida pendente em 2019 ao processar Wong em Cingapura, mas esse caso foi arquivado no ano seguinte devido às leis de Cingapura que predominantemente proíbem a recuperação de dívidas de jogo.

De acordo com documentos do caso singapurense, Wong jogava frequentemente baccarat nos cassinos do Star e sua comitiva de aproximadamente 28 pessoas foi patrocinada para viagem e hospedagem pelo cassino, que os abrigou em seus salões privados.

Na mais recente audiência, Wong contestou que não era responsável pelo pagamento de qualquer dinheiro ao Star, alegando que havia expressado preocupações sobre os dealers de cartas do cassino e, em seguida, parou de jogar.

Wong afirmou que retomou o jogo após um acordo feito com o COO do Star, Paul Arbuckle, que supostamente garantiu a Wong que ele não teria que cobrir prejuízos anteriores e que o cassino would wave any future losses if the dealers repeated their supposed errors.

No entanto, Arbuckle negou ter feito tal acordo, de acordo com a decisão.

O Star Entertainment, que possui o cassino de Gold Coast, recusou-se a comentar o caso. A CNN procurou comentários dos representantes de Wong.

Em um documento do tribunal, endereçado a Wong e assinado por Arbuckle, o COO se desculpou pelos problemas enfrentados por Wong durante sua visita, mas observou que os erros cometidos não teriam resultado em nenhum prejuízo financeiro direto para Wong. A carta não mencionou perdoar a dívida de Wong.

Além disso, o cassino supostamente fez pagamentos generosos de boa vontade a Wong após suas reclamações, de acordo com a decisão.

A juíza Melanie Hindman afirmou: "O acordo alegado pelo Dr. Wong não é substanciado pela carta de desculpas ou apoiado por qualquer outra prova apresentada durante o julgamento."

Após enfrentar problemas legais na Austrália, Wong decidiu procurar refúgio em seu país natal na Ásia, tentando evitar pagar sua substancial dívida ao Star Gold Coast. Apesar dos esforços do cassino para cobrar a dívida globalmente, incluindo o processo em Cingapura, as leis internacionais de jogo dificultaram sua capacidade de recuperar o dinheiro.

