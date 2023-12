Ucrânia afirma ter destruído navio de desembarque de tanques russos

Numa mensagem publicada no Telegram, o comandante da Força Aérea ucraniana, Mykola Oleshchuk, agradeceu ao pessoal envolvido na "destruição do grande navio de desembarque Novocherkask", quando este se encontrava no porto de Feodosia, na Crimeia, a península ucraniana ilegalmente anexada pela Rússia em 2014.

A CNN não pode verificar de forma independente a alegação, mas vídeos publicados nas redes sociais mostraram grandes explosões no porto de Feodosia.

O chefe da Crimeia nomeado pela Rússia, Sergey Aksyonov, reconheceu através de um comunicado que tinha havido "um ataque inimigo na área de Feodosia", acrescentando que "a detonação parou e o fogo foi localizado".

Uma pessoa foi morta e duas ficaram feridas nos ataques ucranianos, disse Aksyonov numa atualização no Telegram, embora não tenha mencionado o Novocherkask.

De acordo com um folheto informativo militar dos EUA sobre o Novocherkask e os outros navios da classe Ropucha, o navio de 369 pés (112,5 metros) desloca cerca de 3.450 toneladas, tendo aproximadamente o mesmo tamanho de um navio de combate litoral da Marinha dos EUA.

O Novocherkask transporta uma tripulação de cerca de 87 pessoas com capacidade para 237 soldados, de acordo com o exército dos EUA. Não se sabe quantos efectivos poderiam estar a bordo no alegado ataque ucraniano.

O navio foi concebido para desembarcar na praia, com portas de proa e popa e capacidade para acomodar até 25 veículos blindados de transporte de pessoal no seu convés de veículos.

Oleshchuk, o comandante ucraniano, disse que o navio transportava drones de ataque Shahed fabricados no Irão.

Ele disse que o Novocherkask "seguiu" o Moskva, o cruzador de mísseis guiados que era o carro-chefe da Frota Russa do Mar Negro antes de afundar em abril de 2022 após ser atingido por mísseis ucranianos.

A Ucrânia também alegou em setembro que o navio irmão do Novocherkask, o Minsk, havia sido destruído em um ataque à base naval de Sevastopol , na Crimeia.

O Ministério da Defesa britânico informou que uma análise de informações de fonte aberta revelou que o Minsk foi "quase de certeza destruído funcionalmente" e que o submarino russo Rostov-on-Don também sofreu danos catastróficos nesse ataque.

Se a destruição do Novocherkask for confirmada, poderá ser o terceiro caso na semana passada em que os militares russos perdem equipamento importante em combate, de acordo com as alegações ucranianas.

Na véspera de Natal, a Força Aérea Ucraniana afirmou ter destruído um caça Su-24 na região oriental de Donetsk e um caça Su-30SM sobre o Mar Negro.

E na sexta-feira, o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as forças do país tinham abatido três aviões de guerra russos Su-34.

O porta-voz da Força Aérea ucraniana, Yurii Ihnat, disse aos meios de comunicação ucranianos na sexta-feira que os jactos Su-34 "são um dos mais recentes aviões" ao serviço do exército russo, utilizados para efetuar ataques aéreos com bombas e mísseis.

De acordo com Ihnat, cada avião pode custar "pelo menos 50 milhões de dólares".

A CNN não conseguiu confirmar as perdas dos aviões russos.

Mas seriam sucessos bem-vindos para a Ucrânia, depois de um período em que a guerra de quase dois anos não tem corrido de feição a Kiev.

"A manchete mais útil para Kiev deveria ser o facto de as linhas da frente serem agora incrivelmente sombrias para eles. Em quase todas as direcções, as notícias são sombrias", noticiou Nick Paton Walsh, da CNN, a 17 de dezembro.

Walsh referiu que a Ucrânia estava a enfrentar uma intensificação dos ataques russos a partir do ar e do solo, enquanto o apoio internacional ao seu esforço de guerra estava a enfraquecer, incluindo o fracasso de Zelensky em convencer o Congresso dos EUA a continuar a financiar o equipamento militar após o final do ano, durante uma visita a Washington.

Entretanto, as forças armadas ucranianas pediram 500.000 tropas adicionais, disse David Arakhamia, líder da maioria parlamentar, através do Telegram, na segunda-feira.

O governo está a elaborar um projeto de lei sobre a mobilização de tropas para resolver a questão do recrutamento de tropas, acrescentou.

Svitlana Vlasova, Mariya Knight e Esha Mitra, da CNN, contribuíram para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com