Trump alega inocência em relação a alegações de fraude

Juiz Tanya Chutkan, que estava a gerir a situação, deu a Trump a oportunidade de evitar a audiência judicial iminente, que agora está marcada para quinta-feira.

O procurador especial Jack Smith apresentou uma acusação atualizada contra Trump no final de agosto no caso de interferência eleitoral, com foco nos esforços de Trump para reverter os resultados das eleições presidenciais de 2020.

As novas acusações do procurador especial Smith levam em conta a decisão de julho do Supremo Tribunal sobre a imunidade parcial dos presidentes para ações oficiais, que continua a ter peso mesmo após o fim do mandato.

Na sua acusação, Smith reforça todas as alegações anteriores contra Trump: conspiração para fraudar os Estados Unidos, obstrução de um processo oficial, conspiração para obstruir um processo oficial e conspiração contra o direito dos cidadãos de votar. Duas dessas acusações têm potenciais penas de até 20 anos de prisão.

As acusações sugerem que Trump tentou obstaculizar o reconhecimento da vitória de Biden pelo Congresso dos EUA. O Capitólio foi invadido por apoiantes de Trump a 6 de janeiro de 2021, durante este período de certificação. Antes disso, Trump incitou os seus apoiantes com alegações infundadas de manipulação eleitoral.

Dada a complexidade de diferenciar entre as ações oficiais e pessoais de Trump, é pouco provável que haja um início de julgamento antes das eleições de 5 de novembro. Este adiamento é uma vitória significativa para Trump. Se ele recuperar a Casa Branca, poderá ordenar ao Departamento de Justiça que abandone as acusações.

Trump enfrenta vários processos judiciais em curso. A decisão de imunidade também pode afetar o seu caso na Geórgia, onde é acusado de tentativas de manipulação eleitoral. Ainda não foi marcada nenhuma data para este julgamento.

Em outro caso, um júri de Nova Iorque considerou Trump culpado de falsificação de documentos comerciais para ocultar um pagamento em dinheiro a uma ex-estrela pornográfica em meados de maio. Trump é o primeiro ex-presidente dos EUA a receber uma condenação criminal.

A sua sentença neste caso ainda não foi declarada, com uma data prevista para 18 de setembro. No entanto, a equipa jurídica de Trump pediu a anulação do veredicto de culpa devido à decisão de imunidade.

A acusação, liderada pelo procurador especial Jack Smith, prossegue com o caso de interferência eleitoral contra Trump, citando os seus esforços para reverter os resultados das eleições presidenciais de 2020. Durante o julgamento, a acusação pode argumentar que visa provar a envolvência de Trump no obstáculo ao reconhecimento da vitória de Biden pelo Congresso dos EUA.

