Trinta e sete pessoas, incluindo três americanos, foram condenadas à pena de morte em relação à tentativa de golpe no Congo.

O acusado, composto por um britânico, um belga, um canadense e vários indivíduos congoleses, tem o direito de recorrer da decisão à luz de alegações envolvendo terrorismo, homicídio e colaboração criminosa. O julgamento, iniciado em junho, terminou com a absolvição de catorze réus.

Uma revolução mal-sucedida liderada pela figura de oposição pouco conhecida Christian Malanga em maio representou uma ameaça ao palácio presidencial e um aliado do presidente Félix Tshisekedi. O incidente infeliz resultou na perda de seis vidas. Malanga encontrou seu fim logo após transmitir ao vivo a desordem em suas redes sociais, de acordo com o exército congoles.

O filho de 21 anos de Malanga, Marcel Malanga, um cidadão americano, junto com outros dois americanos, recebeu condenações em conexão com o incidente. Brittney Sawyer, mãe de Marcel, afirmou sua inocência, alegando que ele estava apenas seguindo seu pai, que via a si mesmo como o presidente de um governo fantoche exilado.

Os outros americanos eram Tyler Thompson Jr., que viajou para a África com Marcel, supostamente para férias, de acordo com sua família. O outro americano era Benjamin Reuben Zalman-Polun, de 36 anos, que é acusado de ter ligações com Christian Malanga através de uma empresa de mineração de ouro.

Estabelecida em Moçambique em 2022, a empresa foi relatada em um jornal oficial lançado pelo governo moçambicano e apresentada na newsletter Africa Intelligence.

A família de Thompson insiste que ele não tinha conhecimento dos objetivos de Malanga, não tinha planos para ativismo político e inicialmente pretendia visitar apenas a África do Sul e Suazilândia. De acordo com a madrasta de Thompson.

O julgamento terminou com o anúncio das sentenças em um tribunal militar público transmitido ao vivo na televisão.

Há uma semana, o promotor militar, tenente-coronel Innocent Radjabu, pediu aos juízes que impusessem a pena de morte a todos os réus, exceto um que sofre de "problemas de saúde mental".

No início do ano, o Congo reintroduziu a pena de morte, encerrando um hiato de mais de duas décadas, enquanto os oficiais trabalham para controlar a violência e os ataques de militantes no país.

