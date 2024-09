Transportar soldados ucranianos feridos a bordo de um trem de evacuação médica concebido para situações de emergência

Um sargento que serve nas forças armadas ucranianas está cuidando de alguns de seus pacientes mais gravemente feridos. É um trabalho exigente e ela está fazendo isso enquanto está em um trem de alta velocidade.

A CNN teve acesso exclusivo a um trem de evacuação médica utilizado pelo Exército Ucraniano para transferir soldados feridos das linhas de frente para hospitais em todo o país. Este hospital móvel - um de vários operando em todo o país - tornou-se uma parte essencial do sistema de saúde ucraniano, que foi gravemente afetado pelos aproximadamente 2,5 anos de guerra brutal da Rússia. Dado o caráter sigiloso de suas operações, a CNN optou por não divulgar a rota do trem ou revelar as identidades de sua equipe completa.

Muitas cidades no leste da Ucrânia estão lutando para encontrar leitos de hospital para acomodar o fluxo quase constante de vítimas das linhas de frente. No entanto, limpar espaço requer o transporte mesmo dos pacientes mais gravemente feridos, muitos dos quais estão inconscientes, para locais remotos, muitas vezes a centenas de quilômetros de distância.

Viagens de ambulância demoradas são muito arriscadas para pessoas em estado crítico, e voar em um helicóptero é muito perigoso devido à superioridade aérea da Rússia sobre os céus ucranianos.

O trem serve como uma salva-vidas.

"Podemos fazer quase tudo aqui. É uma unidade de cuidados intensivos totalmente operacional", disse Oleksandr, capitão das Forças Médicas Ucranianas e residente-chefe do trem, à CNN.

Ele explicou que sua área, medicina de combate, envolve principalmente estabilizar e evacuar pacientes para locais seguros, em vez de fornecer tratamento. Suas funções no trem são apenas uma parte de uma cadeia médica maior que começa quando um soldado é ferido.

"O aspecto mais difícil é a evacuação das linhas de frente", ele admitiu. "Os médicos de combate que trabalham nas linhas de frente estão morrendo assim como os soldados."

Estabelecer uma UCI em um trem em movimento é uma empreitada extraordinária que requer a participação de várias pessoas e apresenta desafios únicos.

Oleksandr compartilhou que mais de 90% de seus pacientes sofreram múltiplas feridas por estilhaços. Muitos passaram por amputações e vários estão em ventiladores e outras máquinas de suporte à vida. Todos têm números escritos em suas mãos que indicam qual seção do longo trem de evacuação eles devem embarcar.

"Estamos extremamente limitados em nossas capacidades aqui... Se algo acontecer, não posso chamar um consultor externo", disse ele.

"Pequenos procedimentos cirúrgicos para estancar sangramentos podem ser realizados. Não podemos realizar cirurgias abdominais ou torácicas. Devemos ter cuidado ao selecionar pacientes", acrescentou ele.

Yevgeniy, que foi gravemente ferido em um ataque de drone dois dias antes de sua evacuação, foi um dos pacientes no trem de UCI.

Ele tinha múltiplas feridas por estilhaços, a cabeça enfaixada e duas grandes cicatrizes no peito e na barriga cobertas com curativos frescos. Respirando com a ajuda de um cateter nasal de oxigênio, Yevgeniy disse à CNN que se considerava o sortudo, já que era o único sobrevivente do ataque perto de Bakhmut no leste da Ucrânia. Ele expressou sua intenção de manter seus ferimentos em segredo de sua família até estar completamente recuperado.

O trem-hospital ucraniano

O hospital ferroviário é um testemunho da engenhosidade que o mundo veio a admirar nos estágios iniciais deste conflito.

Oleksandr Pertsovskyi, CEO de operações de passageiros na Ferrovia Ucraniana, disse à CNN que a Ucrânia não possuía nenhum carro de trem médico quando a Rússia lançou sua invasão em fevereiro de 2022.

"Então, o que percebemos é que os soldados feridos estavam praticamente sendo forçados pelas janelas (dos trens regulares). E percebemos que algo precisava ser feito a respeito... e começamos a adaptar nossos carros de trem regulares que em tempos de paz simplesmente levariam turistas aos Cárpatos", explicou ele à CNN após a chegada de um dos trens médicos.

Para minimizar o balanço, o veículo viaja a cerca de 80 quilômetros (50 milhas) por hora, cerca de metade da velocidade de um trem typical. Também tem prioridade sobre todos os outros trens, inclusive qualquer trem VIP especial que transporte dignitários estrangeiros.

No entanto, a unidade de UCI permanece instável devido ao balanço constante. Cada peça de equipamento, cada cama e cada máquina que apita deve ser segura ao chão, e os membros da tripulação devem ter cuidado extra ao cuidar dos pacientes.

Os trens de ambulância foram usados pela primeira vez durante a Guerra da Crimeia no século XIX, mas desde então evoluíram muito. As versões ucranianas modernas são equipadas com ventiladores, máquinas de suporte à vida, aparelhos de ultrassom e ar-condicionado portátil que regula a temperatura mesmo nos dias mais quentes.

Cada carro opera independentemente através de geradores - uma característica de segurança importante dada as frequentes ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia, disse Pertsovskyi.

No entanto, são os pequenos detalhes que realmente tornam esses trens notáveis.

Desenhos de crianças e bandeiras ucranianas são exibidos em cada carro, proporcionando algum conforto aos passageiros feridos e machucados. As persianas das janelas em cada carro são moldadas como o símbolo nacional do país, o tridente, para garantir que permaneça visível aos soldados deitados em suas camas.

Uma perspectiva dupla no deployment

O trem oferece uma breve visão do devastador custo da guerra. Tanto veteranos experientes quanto soldados novatos estão viajando juntos, todos unidos pela dor e pelo sofrimento.

Em contemplação silenciosa em sua cama, Oleksandr parecia cansado mesmo antes da viagem começar. Ele revelou à CNN que havia sido ferido em um ataque de drone russo.

"Eles jogaram uma granada. Fiquei atordoado. Tenho estilhaços nas mãos, nos ombros e nas costas", disse ele, acrescentando que a onda de explosão também danificou sua audição.

Um eletricista de 45 anos e pai de dois filhos, Oleksandr havia sido mobilizado dezoito meses antes e estava servindo como atirador de canhão antitanque em um batalhão de infantaria na região de Donetsk. Durante todo o seu tempo de serviço, ele passou apenas 45 dias longe das linhas de frente.

"O moral está alto, mas todos estão exaustos," ele declarou, mantendo um olhar vazio enquanto o trem prosseguia em sua jornada.

Essa foi a observação pensativa de um indivíduo conhecido pelo codinome "Otimista."

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reconheceu publicamente as dificuldades em reforçar as fileiras militares exauridas, deixando os soldados sem descanso.

Em uma conferência de imprensa no mês passado, Zelensky indicou que o esforço para recrutar mais soldados estava ganhando velocidade. "Algumas rodadas já começaram. Ainda não posso chamá-las de rodadas completas, mas é um passo adiante e isso é crucial," ele mencionou.

A exaustão começou a afetar a moral dos soldados na linha de frente. No mês passado, a CNN relatou conversas com vários comandantes e oficiais ucranianos que expressaram preocupação com a deserção e a insubordinação, especialmente entre os soldados novatos.

Perto dali estava Stanislav, um recruta voluntário que se alistou há apenas três meses. Ele também havia sido ferido, um ataque de drone lhe deixando com um pulmão perfurado, costelas fraturadas e outras feridas.

Diferente de Oleksandr, Stanislav mostrou um espírito resiliente. "Depois da minha lesão, a minha determinação só ficou ainda maior," ele compartilhou com a CNN, sorrindo.

De shorts e uma camisa de futebol, ele remained firm in his belief that Ukraine would emerge victorious, despite the numerical and firepower disadvantage against Russia.

"Eles confiam no número, e nós confiamos na qualidade," ele afirmou.

O alto custo da guerra

À medida que a jornada do trem se aproximava da nona hora, ele finalmente chegou a uma estação de trem da cidade, sob o abrigo da noite. Uma longa fila de ambulâncias esperava pelos pacientes, marcando o fim da viagem de trem, mas o início de uma longa jornada de recuperação. Alguns nunca se recuperarão completamente de suas feridas.

Olga, uma enfermeira da UTI, estava pronta para transferir seus pacientes para os médicos na plataforma, encerrando seu dia de trabalho.

Ela se alistou como enfermeira civil em 2015, um ano após o conflito entre separatistas apoiados pela Rússia e a Ucrânia nas regiões orientais do país e a anexação ilegal da Crimeia pelo Kremlin. Ela se alistou no exército em 2016 e tem servido desde então, tirando uma breve licença em 2022.

Após o término de seu turno, ela contou à CNN que lidar com soldados gravemente enfermos que voltavam da linha de frente era a parte mais desafiadora de seu trabalho.

"No entanto, temos a chance de oferecer ajuda imediata aos nossos defensores 24/7, e isso é a parte mais gratificante," ela revelou.

À medida que as ambulâncias partiam e o trem deixava a estação, Pertsovskyi, o chefe da ferrovia, finalmente suspirou aliviado. O trem médico é considerado um possível alvo para Moscou, e os recentes ataques a estações e infraestrutura ferroviárias próximas aumentaram as preocupações.

Enquanto estava na plataforma, depois de observar um trem cheio de recrutas frescos indo na direção oposta, ele refletiu sobre os horrores do conflito.

"Pela manhã, eu vejo esses jovens rapazes se despedindo de seus pais, marchando em direção ao campo de batalha. E então, vê-los voltar... ou inconscientes ou mutilados, parece que o preço da guerra é incrivelmente alto. É como uma esteira interminável."

Victoria Butenko e Olha Konovalova contribuíram para esta reportagem da CNN.

