Ter um índice de massa corporal (IMC) maior do que o normal não significa automaticamente que você está classificado como obeso.

Aumento de indivíduos com excesso de peso preocupa globalmente, com quase metade dos adultos alemães carregando peso a mais em 2019, segundo estatísticas da Office Federal de Estatística. Isso posicionou a Alemanha acima da média da UE. Além disso, vários estudos indicam que muitos crianças e adolescentes com excesso de peso levam esses quilos a mais para a idade adulta.

Para determinar quando um indivíduo é considerado com excesso de peso, comumente utiliza-se o Índice de Massa Corporal (IMC). Geraldine de Heer, vice-diretora da Clínica de Terapia Intensiva e chefe da equipe de nutrição do Centro Médico Universitário Hamburg-Eppendorf (UKE), explica que "na prática, o IMC é frequentemente usado porque é fácil de coletar e tem um certo valor informativo na avaliação do estado nutricional".

Plataformas online, como sites de empresas de seguro-saúde, o Centro Médico Universitário Mannheim ou mesmo aqui na Sociedade de Adiposidade, permitem o cálculo e avaliação gratuitos do IMC com alguns cliques.

Cálculo simples do IMC para o público em geral

Para determinar seu IMC, divida seu peso corporal em quilogramas pela sua altura em metros quadrados. O valor resultante fornece informações sobre a diferença entre o peso de uma pessoa e o peso considerado normal para o seu tamanho.

Assim como com adultos, o IMC das crianças é comparado a percentuais de idade e sexo. Um percentil mostra como um valor se compara a outros valores dentro de um grupo. Por exemplo, se uma criança estiver no 25º percentil do IMC, isso significa que 25% das crianças da mesma idade e sexo têm um IMC menor do que essa criança.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) categorizou os valores do IMC dos adultos da seguinte forma:

IMC abaixo de 18,5 - Baixo peso

entre 18,5 e 24,9 - Peso normal

entre 25,0 e 29,9 - Sobrepeso

entre 30,0 e 34,9 - Obesidade Grau I

entre 35,0 e 39,9 - Obesidade Grau II

acima de 40 - Obesidade Grau III (também conhecida como adiposidade permagna)

Segundo de Heer, o IMC fornece mais informações sobre uma pessoa do que apenas seu peso. "A determinação do IMC pode ajudar os leigos a desenvolver uma certa consciência do seu estado nutricional", ela enfatiza.

Quase 200 anos de IMC - uma ferramenta útil para seguradoras

Após a Segunda Guerra Mundial, matemáticos de seguros descobriram que seus clientes com excesso de peso tinham uma taxa de mortalidade aumentada. Para abordar isso, buscou-se um índice para descrever o peso corporal médio. O índice de Quetelet, desenvolvido pelo matemático belga Adolphe Quetelet, foi utilizado para tais cálculos.

Quetelet descobriu que o peso aumenta com o quadrado do tamanho corporal, com exceções durante os surtos de crescimento após o nascimento e durante a puberdade. Em 1972, o índice de Quetelet foi renomeado como Índice de Massa Corporal.

Enquanto o IMC é amplamente utilizado como referência para o excesso de peso e obesidade em muitas diretrizes de saúde, também enfrenta seus críticos que apontam suas limitações.

Limitações do IMC

A principal fraqueza do IMC, segundo de Heer, é que não leva em conta a composição corporal, tornando impossível diferenciar entre tecido muscular e tecido adiposo. Isso pode resultar em significativas má-calculações do estado nutricional se apenas o IMC for usado como medida. Além disso, o IMC não revela como os músculos e a gordura corporal são distribuídos, como a presença de gordura abdominal ou de quadril.

Outliers no tamanho corporal também podem influenciar o IMC, como um jogador de basquete alto com muita massa muscular e pouca gordura corporal sendo considerado com excesso de peso com base no seu IMC, mesmo que seja considerado saudável em termos de estado nutricional. Da mesma forma, uma pessoa idosa ou gravemente doente com pouca massa muscular pode ter um IMC na faixa de peso normal, sugerindo falsamente uma dieta saudável.

O IMC tende a ser impreciso para indivíduos com muita massa muscular, já que os músculos pesam mais do que o tecido adiposo. No entanto, como observado por Yurdagül Zopf do Hospital Universitário de Erlangen, isso só se aplica a poucos casos. "Portanto, se alguém ganhar peso, não fizer exercícios e claramente não se parecer com Arnold Schwarzenegger, então o que eles ganham é gordura, não músculo", Zopf enfatiza.

A forma importa tanto quanto o peso

Outra crítica ao IMC: um estudo de 2000 publicado no "International Journal of Obesity" examinou a relação entre a porcentagem de gordura corporal e o IMC em três diferentes grupos étnicos em Cingapura. Usando dados de 300 adultos de origem chinesa, malaia e indiana, o estudo encontrou diferenças significativas na relação entre a porcentagem de gordura corporal e o IMC entre os três grupos.

A equipe de pesquisa também comparou seus resultados com valores de referência com base em dados de pessoas brancas, ocidentais, encontrando novamente diferenças significativas: uma pessoa ocidental com a mesma quantidade de gordura corporal tinha um IMC de 30, uma pessoa chinesa tinha um IMC de 27 e uma pessoa malaia tinha um IMC de 26.

O estudo aponta que as diferenças na estrutura corporal poderiam estar por trás das variações nas taxas de obesidade. Se a obesidade for considerada como uma quantidade excessiva de gordura corporal em vez de peso excessivo, os limiares do IMC da obesidade em Cingapura deveriam ser ajustados para baixo, segundo o estudo.

Há alternativas ao IMC para avaliar o estado corporal. Essas opções envolvem o Índice de Massa de Gordura (FMI) e a Razão Cintura-Quadril (RCQ). Um estudo publicado em "JAMA Network Open" em 2023 determinou qual desses valores tem o maior impacto na mortalidade.

Empregando dados de quase 388.000 adultos britânicos, uma equipe de pesquisa liderada pelo médico Irfan Khan descobriu que a razão cintura-quadril tinha a maior correlação com o risco de mortalidade e deveria, portanto, ser considerada quando se avalia a saúde. No entanto, remain unclear qual valor do IMC correlaciona com o menor risco de mortalidade, o estudo nota.

Além disso, um estudo de 2023 publicado na revista "PLOS One" por uma equipe de pesquisa americana liderada pela Universidade Rutgers descobriu que o próprio IMC não aumenta o risco de mortalidade. Utilizando dados de meio milhão de adultos americanos, o estudo mostrou que a relação entre o IMC e a mortalidade pode flutuar com a idade e parece estar ligada a outros fatores de risco. "Nosso estudo destaca as crescentes preocupações sobre a confiança exclusiva no IMC como base para decisões clínicas", concluiu o estudo.

A Journey of Obesity Diagnosis - A Long and Winding Path

Devido à tendência global crescente de taxas de obesidade, o especialista em nutrição Geraldine de Heer defende a manutenção das diretrizes tradicionais. "Devemos ver isso como uma oportunidade para refletir sobre nossos hábitos alimentares e atividades físicas, especialmente nas crianças, e nos esforçarmos para ajustar nosso curso", ela sugere.

Alguns especialistas acreditam que o reconhecimento da obesidade fica para trás. "Geralmente, leva seis anos para um médico informar um paciente sobre sua obesidade", destaca Yurdagül Zopf. Isso é preocupante, já que a condição está ligada a níveis aumentados de inflamação no corpo e risco elevado de doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer. "O IMC é uma indicação primária essencial para isso", diz Zopf, que supervisiona o Centro Hector de Nutrição, Exercício e Esporte. "Eu vejo isso positivamente, que todos são informados sobre o que um IMC é."

Em alguns casos, indivíduos com alta massa muscular e baixo percentual de gordura corporal podem ser incorretamente rotulados como sobrepeso com base apenas no IMC. Esse cálculo errado pode ocorrer mesmo que eles sejam considerados saudáveis em termos de status nutricional.

Apesar de suas limitações, o IMC permanece um parâmetro amplamente utilizado para sobrepeso e obesidade em muitas diretrizes de saúde. No entanto, como observado por Yurdaguł Zopf do Hospital Universitário de Erlangen, a má interpretação do IMC é aplicável apenas a um número limitado de casos com alta massa muscular.

