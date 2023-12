Taraji P. Henson tem razão quanto ao fosso salarial das mulheres negras

Nota do Editor: Sophia A. Nelson é jornalista e autora do livro "Black Woman Redefined: Dissipando Mitos e Descobrindo a Realização na Era de Michelle Obama". As opiniões expressas neste comentário são da sua inteira responsabilidade. Leia mais opiniões na CNN.

Sophia A. Nelson.

O elenco de estrelas inclui a atriz nomeada para os Óscares da Academia, Taraji P. Henson, no papel de Shug Avery, a irreprimível cantora de jazz com um espírito indomável. Mas num evento recente com Gayle King e membros do elenco do filme, Henson desfez-se em lágrimas ao descrever a sua angústia por ter sido mal paga durante uma carreira de décadas como atriz negra em Hollywood. Disse que a disparidade salarial a levou mesmo a pensar em deixar de representar.

O choro sincero de Henson repercutiu-se noutros actores negros e faz eco de comentários que outros fizeram ao longo dos anos. Viola Davis, uma das atrizes mais bem-sucedidas de Hollywood, com um raro EGOT a seu crédito, fez manchetes com sua reclamação em 2018 de que as atrizes de cor ganhavam "talvez cerca de um décimo" do que as atrizes brancas da indústria são pagas.

Os seus comentários também me tocaram a mim, uma mulher negra que não trabalha em Hollywood, mas que sabe em primeira mão que o fosso salarial racial continua a ser grande, largo e profundo. É também o que mostram os dados: Um estudo recente da Associação Americana de Mulheres Universitárias, intitulado " Black Women and the Pay Gap" (Mulheres Negras e a Disparidade Salarial), concluiu que, em média, as mulheres negras recebiam 64% do que os homens brancos não hispânicos ganhavam em 2021. As latinas e as mulheres indígenas também enfrentam disparidades salariais substancialmente maiores devido aos efeitos combinados do racismo e do sexismo, de acordo com o estudo.

No entanto, conheço a disparidade salarial não só pela investigação, mas também pela minha experiência pessoal. Foi por isso que deixei a profissão de advogado em 2008 e nunca mais olhei para trás. Sair por conta própria como consultora foi difícil, mas o facto de ser a minha própria chefe permitiu-me concentrar no meu trabalho em vez de ter de lidar com a política do escritório e as microagressões em torno da raça e do género.

Quer trabalhasse no serviço público ou numa firma de advogados privada de luxo, o meu salário era sempre inferior, mesmo quando a minha experiência ou credenciais eram superiores. E sempre que havia uma pressão no sentido da transparência salarial por parte das mulheres ou das minorias, os homens que dirigiam estas instituições reagiam ainda com mais força.

É uma história verídica: No início da minha carreira, perdi um emprego porque descobri que havia grandes disparidades salariais entre mim, como advogada, e um homem branco que tinha abandonado a faculdade e outro que tinha apenas um bacharelato. Quando pedi ao meu chefe da altura um aumento com base no meu trabalho e nas minhas credenciais, fui despedida uma semana depois. Somos rotulados de "difíceis" se nos recusarmos a calar e a aceitar com gratidão tudo o que nos atiram.

É por isso que a angústia de Henson em relação a esta questão é perfeita - ela capta o que o facto de ser mal paga faz ao bem-estar emocional das mulheres negras. É semelhante ao mal que sofremos quando fazemos o trabalho árduo de obter uma educação confrontando-nos com probabilidades igualmente difíceis. Ou quando ganhamos prémios pelo nosso trabalho, mas mesmo assim não somos consideradas suficientemente boas para sermos compensadas ao mesmo nível que os colegas brancos são pagos.

Então, qual é o caminho a seguir? Penso que começa com mulheres negras de alto nível, como Henson, a denunciarem esta disparidade em alto e bom som: "Estou cansada de trabalhar tanto, de ser graciosa no que faço e de receber uma fração do preço", disse Henson a Gayle King no SiriusXM. "Estou cansada de ouvir as minhas irmãs dizerem a mesma coisa vezes sem conta. Ficamos cansados. Ouço as pessoas dizerem: 'Tu trabalhas muito'. Bem, eu tenho de o fazer. A matemática não é matemática". ("The Color Purple" foi distribuído pela Warner Bros. que, tal como a CNN, é propriedade da Warner Bros. Discovery).

Para além disso, gostaria que mais actores, advogados, executivos de empresas e académicos brancos de alto nível se solidarizassem com as suas irmãs negras e pardas à medida que estas sobem a escada do sucesso financeiro e profissional. Chama-se a isso interseccionalidade e aliança.

Sheryl Sandberg escreveu o best-seller global "Lean In", exortando as mulheres a tomarem a iniciativa e a subirem na vida, um conselho que pouco tem a dizer às mulheres de cor que enfrentam maiores obstáculos na América corporativa, mas ela é apenas um exemplo. É claro que não cabe apenas às mulheres brancas resolver a disparidade; os homens brancos e os homens de cor têm de a ver e trabalhar para a resolver também.

Os líderes empresariais brancos parecem não nos ver. E, em grande parte, isso deve-se ao facto de estarmos sub-representados - o que se torna uma espécie de círculo vicioso. Atualmente, na Fortune 500, apenas 10% dos directores executivos são mulheres. Apenas dois são mulheres negras.

As mulheres negras não ocupam cargos de prestígio no topo da hierarquia empresarial, ganhando salários avultados - e a diferença de remuneração conduz a uma diferença de riqueza. De acordo com o Urban Institute, as mulheres negras enfrentam uma diferença de riqueza de 90%, e a diferença de rendimentos é responsável por dois terços desta divisão. O grupo de reflexão afirma que as mulheres negras perdem mais de 900 000 dólares ao longo de uma carreira de 40 anos devido a esta diferença de rendimentos.

O facto de receberem menos torna mais difícil para as mulheres negras libertarem-se da pobreza geracional, o que pode levar à falta de oportunidades educativas, a dificuldades em realizar o sonho da casa própria e a uma diminuição da autoestima.

E tudo isso, por sua vez, pode alimentar um sentimento de desespero crescente, quer se trate de uma mãe de família que luta para pôr comida na mesa ou de uma estrela de Hollywood como Taraji Henson, que tem toda a razão quando diz que, nesta altura da sua carreira - tal como muitos de nós que temos sido mal compensados durante anos -, deve receber o que vale.

