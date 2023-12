Tamil Nadu, na Índia, prepara-se para mais chuvas fortes após inundações mortíferas

O Departamento Meteorológico Indiano (MET) previu mais chuvas fortes depois de terem caído mais de 400 milímetros (15,7 polegadas) em algumas zonas do Estado de domingo para segunda-feira. De acordo com uma análise dos dados do MET efectuada pela CNN Weather, este valor corresponde a quase metade do que Tamil Nadu recebe normalmente num ano.

Pelo menos 10 pessoas morreram na sequência das inundações, disse aos jornalistas na terça-feira o Secretário de Estado de Tamil Nadu, Shiv Das Meena.

O aguaceiro ocorreu num momento em que o Estado de 72 milhões de habitantes sofre as consequências do ciclone Michaung, que assolou Tamil Nadu no início do mês, matando pelo menos 12 pessoas.

Esta semana, vídeos e fotografias difundidos pela televisão local mostraram pessoas a mergulhar na água lamacenta até à cintura. Helicópteros da Força Aérea indiana têm estado a enviar alimentos e artigos essenciais às pessoas retidas nos telhados, de acordo com um vídeo publicado pelo Ministério da Defesa do país.

O dilúvio tinha diminuído desde 18 de dezembro e as condições melhoraram para as equipas de salvamento.

A monção do nordeste da Índia decorre normalmente de outubro a dezembro, trazendo chuvas fortes, sobretudo para o sul. Nos últimos anos, algumas zonas do sul da Índia registaram períodos de chuvas extremamente fortes, que destruíram casas, inundaram estradas e causaram dezenas de mortos.

Em 2021, pelo menos 35 pessoas morreram na sequência de fortes chuvas que assolaram a região. Alguns meses antes, 16 pessoas foram mortas noutro período de chuvas torrenciais em Tamil Nadu.

Embora as inundações ocorram regularmente durante as estações das monções na Índia, os peritos afirmam que as alterações climáticas estão a aumentar a sua frequência e gravidade.

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas, a nação mais populosa do mundo é um dos países mais afectados pela crise climática, podendo afetar 1,4 mil milhões de pessoas em todo o país.

Fonte: edition.cnn.com