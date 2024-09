Submetido a Tratamento Desumano, Homicídio de Reféns Israelenses Detidos pelo Hamas Sob Gaza, Como Sentado por Irmãs à CNN

Eden Yerushalmi foi retirada do festival de música Nova durante o ataque de Hamas a Israel em 7 de outubro, e seu corpo estava entre os seis corpos descobertos pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) no final do mês passado.

As irmãs de Eden, Shani e May, contaram à CNN que receberam provas de sua sobrevivência em três ocasiões, incluindo três semanas antes de sua morte.

"É muito difícil para nós", explicou Shani Yerushalmi à CNN. "Às vezes, parece um sonho, irreal, como se não estivesse acontecendo conosco, porque realmente acreditávamos que Eden voltaria para casa com vida."

Detalhes sobre a captura de Eden foram compartilhados com a família pelas FDI desde o retorno de seu corpo de Gaza. Shani descreveu o túnel onde Eden estava confinada da seguinte forma: "Seus corpos não conseguiam se erguer completamente... Eles não conseguiam dormir lado a lado, apenas em uma fila. Sem janelas, sem ar, sem luz. Comida escassa, e quando precisavam usar o banheiro, eram forçados a fazê-lo em um balde."

As FDI relataram ter encontrado os corpos do grupo em um túnel operado pelo Hamas sob a cidade de Rafah, afirmando que eles foram torturados e mortos "não muito tempo" antes que as tropas pudessem alcançá-los. As FDI divulgaram à família que Eden havia sido baleada na cabeça a queima-roupa, e suas mãos apresentavam marcas defensivas, de acordo com May, que compartilhou essa informação com a CNN.

A morte de Eden, junto com as de cinco outros prisioneiros israelenses, causou indignação generalizada no país, principalmente em relação à maneira como o governo lidou com a crise sob o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em 7 de outubro, mais de 1.200 pessoas foram relatadamente mortas e mais de 250 foram feitas reféns, de acordo com as autoridades israelenses. Mais de 40.000 palestinos morreram em Gaza desde o início do conflito após a guerra de Israel.

Netanyahu tem sido pressionado a negociar um acordo de cessar-fogo por reféns que garanta o retorno seguro de mais de cem pessoas ainda detidas no enclave.

"Naquele túnel específico, não consigo nem imaginar ficar mais do que um dia", disse Shani à CNN.

Eden, ao lado de Hersh Goldberg-Polin e Carmel Gat, deveria ser libertada na "categoria humanitária" de acordo com um acordo quadro alcançado entre Israel e Hamas no início de julho, de acordo com dois oficiais israelenses à CNN após o descobrimento de seus corpos. Um deles acrescentou: "Nosso primeiro-ministro adiou."

A jovem de 23 anos de Tel Aviv era instrutora de pilates e trabalhava como bartender no festival de música Nova em 7 de outubro. Após ouvir sirenes, Yerushalmi teria enviado um vídeo de fogo de foguetes para o grupo de chat da família, dizendo que estava deixando o festival, de acordo com o Fórum de Famílias de Reféns.

Por quatro horas, Yerushalmi comunicou-se com suas irmãs, May e Shani, que ouviram seu terrível relato enquanto tentava escapar. Suas últimas palavras foram: "Eles me pegaram."

May, que optou por ver o corpo de Yerushalmi após seu retorno a Israel, contou à CNN: "Demos a ela um último abraço como adeus. Ela estava tão magra, seus ossos estavam à mostra." Uma autópsia revelou que ela pesava apenas 79 libras na hora de sua morte.

Os irmãos descreveram Yerushalmi como uma pessoa amigável e compassiva, com May dizendo: "O aspecto mais significativo é que ela era uma heroína e suportou 11 meses daqueles túneis."

Apesar da tensão contínua no Oriente Médio, o mundo ficou triste com a morte trágica de Eden e a perda de cinco outros prisioneiros israelenses. As Forças de Defesa de Israel descobriram seus corpos, incluindo o de Eden, em um túnel operado pelo Hamas sob a cidade de Rafah na Faixa de Gaza.

