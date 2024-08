Steinmeier participa de um evento de comemoração em Solingen após o incidente de domingo.

Em uma noite de sexta-feira, um indivíduo violento esfaqueou três pessoas até a morte em uma festa na cidade de Solingen, na Alemanha. No dia seguinte, a Ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser (SPD), e o Presidente do Estado da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst (CDU), visitaram o local e prestaram homenagem às vítimas. Na segunda-feira, o Chanceler Federal Olaf Scholz (SPD) também fez uma visita.

A polícia está investigando outros possíveis motivos por trás do ataque, já que o motivo ainda não está claro. Este trágico incidente deixou uma sensação profunda de luto e união entre os moradores de Solingen.

