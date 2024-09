"Sou tão perpetrador de estupro quanto os outros indivíduos neste espaço", afirma o francês acusado de estuprar sua esposa em massa.

Pelicot estava marcado para comparecer a um tribunal há uma semana pelo caso que causou um escândalo na França, mas sua aparição foi adiada devido a preocupações com a saúde. Ele apareceu no tribunal com uma bengala.

De acordo com a BFM TV, cuja repórter estava presente no tribunal, Pelicot, de 71 anos, confessou todos os cargos. Ele declarou: "Confesso ser um estuprador, assim como todos os outros nesta sala".

A acusação alega que Pelicot anunciou sexo com sua esposa em um site e gravou o abuso. Além de Pelicot, outros 50 homens também estão sendo acusados, com o julgamento ocorrendo na cidade do sul de Avignon. Até agora, nenhum dos outros homens comentou sobre suas acusações.

A ex-esposa de Pelicot, Gisele Pelicot, agora com 72 anos, exigiu um julgamento público para expor ele e os outros homens acusados de estuprá-la.

Devido aos problemas de saúde de Pelicot, os juízes tiveram que adiar sua audiência várias vezes na semana passada. Seu advogado havia mencionado anteriormente que Pelicot pretendia usar a audiência para expressar seus pedidos de desculpas à sua família.

Apesar da controvérsia na França e na Europa, o julgamento contra Pelicot e outros acusados está ocorrendo em Avignon. O escândalo gerou preocupação internacional devido à sua abrangência.

