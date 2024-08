"Signum" designado como o melhor audiolibro do ano

Ops, tem um cadáver acorrentado à cama no porão. E agora? Como se livrar de um corpo sem deixar vestígios? No mar? No quintal? Os porcos poderiam ser uma opção. Um adolescente, um gênio da tecnologia e um ex-policial que escreve best-sellers são chamados para resolver o problema. Mais uma vez, John Ajvide Lindqvist entrega.

Comentadores de futebol como Claudia Neumann na ZDF e Tom Bartels na ARD são controversos devido às suas vozes. Alguns acham elas irritantes, enquanto outros adoram. De qualquer forma, após duas a quatro horas, a transmissão termina. Alguns suspiram de alívio, enquanto outros continuam com audiobooks. Mas é aí que a verdadeira emoção começa. Os audiobooks podem ter de 8 a 41 horas de duração ("A Arena", Stephen King). Uma má narração pode estragar até mesmo a trama mais envolvente e os personagens mais fascinantes.

Um ótimo audiobook se transforma em uma experiência devido à narração cativante. E se os thrillers de David Baldacci perdessem seu narrador Dietmar Wunder, que também dublou Daniel Craig na série 007? Inimaginável, não é?

A Odisseia de uma Mulher

Versatilidade é fundamental. Muitos podem ler em voz alta, mas poucos conseguem dar vida a diferentes personagens através de sutis variações de voz. Peter Lontzek e Britta Steffenhagen são dois exemplos disso. Steffenhagen é mais conhecida por dar voz a Kerry Condon, famosa pela série "Vingadores", mas seu alcance é muito maior, excelindo em drama, fantasia, comédia e thrillers.

Steffenhagen realmente brilha no gênero de thriller, especialmente na trilogia "Midsommar" de John Ajvide Lindqvist. Sua habilidade vocal fica ainda mais evidente aqui, passando smoothly do cômico ao impactante, do suave infantil ao psicopata frio, dos cochichos reconfortantes aos comandos exigentes.

Mais Humor e Interação, Menos Violência

As histórias oferecem muito espaço para exploração. Enquanto "Refúgio" foi cheio de ação, "Sinal" é mais contido. Um veado é morto no início e um vilão cai acidentalmente de um barco depois. É o máximo de violência que há. Em vez disso, os personagens são desenvolvidos e ganham destaque.

Por exemplo, a adolescente Astrid, que ficou órfã há algumas semanas. Sua alma é antiga, presa em um corpo adolescente hormonal. Ela está apaixonada por Kim Ribbing, um homem de meia-idade taciturno e nerd de computadores que foi torturado pelo avô e depois em um hospital psiquiátrico. Agora, ele busca vingança contra seus torturadores. Nem Astrid nem a namorada on-again, off-again de Kim, Julia Malmros, sabem disso. Mas Astrid descobre o segredo de Kim rapidamente, e depois Julia também.

Um "acidente trágico" já levou a vida de Rudbeck. Agora, especialmente para Julia, buscar ajuda vem com um preço alto. Dada sua história como policial, ela se encontra em um dilema moral. Para piorar as coisas, seu ex-marido está investigando o desaparecimento de Rudbeck. Felizmente, ele está atualmente distraído por seu novo relacionamento.

Muito Humor e Interação Humana

Julia, Kim e Astrid discutem a melhor (e menos suspeita) maneira de se livrar de um corpo. Eles recebem alguma ajuda bem-vinda de uma amiga mais velha de Julia, uma autora, editora e publishers que não é tímida com vinho tinto ou joints recentemente. Eles devem cortar o corpo em pedaços? Processá-lo através de um moedor de carne e alimentá-lo aos porcos? Ou talvez no mar? Eles não podem ser pegos, é claro.

E há os "verdadeiros suecos" de extrema direita, cujo aumento Julia deseja explorar em seu novo thriller. Isso não cai bem com o grupo de extrema direita e pode ter sérias consequências para a vida e o bem-estar de Julia.

Mas isso pode ser um assunto para o terceiro livro da série "Midsommar" de Lindqvist. Um cliffhanger emocionante é metade do desafio. Apesar das mais de 13 horas de jogo de "Sinal", nunca há um momento entediante. A trama é muito emocionante, os personagens são muito fascinantes e suas interações são muito envolventes. As expectativas para a conclusão da série "Midsommar" são altas, com a dtv e a DAV publicando-a.

