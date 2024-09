Indivíduos, Fêmeas e um recipiente paterno

Após um susto na saúde, o arquiteto Peter Munk tem uma mudança significativa em sua perspectiva sobre a vida, como descrito no romance "Munk" de Jan Weiler. Mas qual é a relação entre o ataque cardíaco dele e as 13 mulheres que ele já conheceu?

Pessoas que acompanharam a serialização dessa história no "Neue Zürcher Zeitung" desde 2023 podem se lembrar da trama. Inicialmente serializada como uma novela semanal, a história continuou até a primavera de 2024, lembrando muitos das novelas serializadas dos jornais diários do passado. Intitulado "Die Summe aller Frauen" no NZZ, o romance foi relançado com um título diferente para sua publicação completa.

Mesmo com o novo título, a mensagem subjacente da história permanece a mesma. Após passar por uma crise de saúde grave, que pode ter sido desencadeada pela visão de sua última ex-namorada, o arquiteto de 51 anos, Munk, fica no meio de uma crise da meia-idade e se encontra em um sanatório. É aí, no resort pitoresco de Moenchhof, que seu terapeuta o encarrega de refletir sobre seus relacionamentos e listar as pessoas mais significativas em sua vida.

Em uma última tentativa de evitar mergulhar em sua história familiar, Munk decide se concentrar nas mulheres com quem dividiu seu coração, ou simplesmente com quem dormiu. Organizando os nomes em ordem cronológica, ele começa a examinar criticamente seus próprios relacionamentos e a falta de conexões significativas, apesar de seus sucessos profissionais, estilo de vida confortável e prosperidade financeira.

A lista não é curta, mas Munk descobre que está basicamente sem relacionamentos próximos, como fica evidente em seu breve adeus à sua faxineira antes de embarcar em seu período sabático. Ao lado de seus colegas profissionais, Munk embarca nessa jornada introspectiva, com seus problemas físicos melhorando rapidamente após um pequeno procedimento cardíaco.

Uma bússola moral corrompida

O espectro do pai de Munk paira ao longo de sua introspecção, exercendo uma forte influência em suas primeiras experiências românticas. O primeiro amor do arquiteto é arruinado devido à intervenção de seu pai, arruinando o parceiro de sua namorada adolescente e fazendo com que Munk abandone o relacionamento por lealdade à sua família. A influência corruptora do pai continua a ser sentida mesmo após sua morte, à medida que Munk descobre documentos comprometedores que revelam os negócios duvidosos de seu pai, abortos e humilhações, além de suas cartas de chantagem a autoridades, empregados, fornecedores e clientes.

Enfrentando essa informação, Munk fica determinado a apagar a legado arquitetônico e humano de seu pai com um fervor, pretendendo negar-lhe qualquer descendência. No entanto, essa resolução complica ainda mais seus relacionamentos, à medida que Munk luta com seus gostos excêntricos, uma ligeira predileção pela cultura japonesa e uma preferência por mulheres ousadamente aventureiras.

Como consequência, seus encontros com essas mulheres muitas vezes terminam tanto em tragédia quanto na incapacidade dele de transformá-las em relacionamentos significativos. Essa falta de uma conclusão satisfatória é particularmente evidente no epílogo algo surpreendente do romance, que sugere a relutância do autor em dar um final feliz ao seu personagem.

Treze horas com Weiler

Despite Munk's frequently morose and drug-addled persona, he inexplicably becomes more endearing as the story unfolds. Weiler manages to balance the somber undertones with moments of humor, such as the fetish classrooms and operating rooms Munk builds for his wealthy clients, or the guessing games he plays with Birgit during their shared time at the Moenchhof Resort.

However, it is Uncle Weiler himself who truly shines. Reading the audiobook edition, his manner evokes a subtle irony, echoing the urgency and vehemence of Munk's reflections while highlighting his self-pity and narrow-mindedness. It is a heartfelt and endearing performance, imbuing the nearly 380-page story with the richness of over 12 hours of audio.

Upon completion of the audiobook, one cannot help but wish for a more sympathetic understanding of psychotherapy to be extended to the troubled architect, Munk. One cannot help but hope that he learns to find love, but perhaps in a more canine form rather than from a human partner.

In the introspective journey at the sanatorium, Munk chooses to reflect on his romantic encounters as a way to avoid delving into his family history. reviewing these relationships, he finds that many of them have ended in tragedy or his inability to form meaningful connections.

Following the publication of "Die Summe aller Frauen," readers are left wondering if Munk's character will find love, despite his flaws and complex past. reviews of the novel suggest that the author's reluctance to give Munk a happy ending adds to the novel's impact and intensity.

Leia também: