- A autora Mia Couto recebe um prêmio literário no México

Escritor moçambicano Mia Couto recebeu o prestigiado Prémio Literário FIL na Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México. O júri agraciou o criador de "A Confissão da Leoa" pelo seu notável talento literário em português, que destaca e empatiza com os laços históricos, culturais e geopolíticos do continente africano.

O prêmio de US$ 150.000 (aproximadamente €135 milhões) será entregue em 30 de novembro durante a inauguração da Feira do Livro de Guadalajara, o maior evento literário do mundo de língua espanhola. Couto, de 69 anos, cujo nome verdadeiro é António Emílio Leite Couto, recebeu o prestigiado Prémio Camões em 2013, a maior honra literária do mundo de língua portuguesa.

Nascido em Beira, Moçambique, em uma família portuguesa, as obras de Couto, como romances, poesia e contos, são fortemente influenciadas por autores brasileiros como Jorge Amado e Carlos Drummond de Andrade, bem como pelo "realismo mágico" latino-americano. Vários livros de Couto foram traduzidos para o alemão, como "A Terra dos Sonhos" (dipa, Frankfurt am Main 1994) e "Sob a Árvore do Frangipani" (Unionsverlag, Zurique 2007).

Outros prêmios notáveis na carreira de Couto incluem o Neustadt International Prize for Literature em 2007 e o Prince of Asturias Awards for Literature em 2016. Suas obras, que se alimentam de uma ampla gama de influências, oferecem uma perspectiva diferente sobre narrativas africanas, lindamente misturando realidade com o fantástico.

