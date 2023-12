Siga o Ano Novo em todo o mundo

A Ilha Christmas em Kiribati, um país insular no centro do Oceano Pacífico, foi o primeiro país a abrir o champanhe, dando as boas-vindas a 2024 quando eram apenas 5 horas da manhã de 31 de dezembro na costa leste dos Estados Unidos e 11 horas UTC (Tempo Universal Coordenado, a norma mundial).

A nação foi seguida pelas Ilhas Chatham na Nova Zelândia às 5h15 ET e depois pela maior parte da Nova Zelândia às 6h, juntamente com Tokelau, Samoa, Tonga, as Ilhas Phoenix de Kiribati e algumas regiões da Antárctida.

Entretanto, do outro lado da linha internacional da data, o Havai, a Samoa Americana e muitas das ilhas periféricas dos EUA estarão entre os últimos lugares a celebrar o novo ano. Terão de esperar até segunda-feira de manhã (hora de Leste) para brindar a 2024.

Ao todo, existem 39 fusos horários locais diferentes em todo o mundo - alguns com diferenças de 15 ou 30 minutos em relação a fusos próximos - incluindo dois que estão mais de 12 horas à frente do UTC, o que significa que são necessárias 26 horas para que o mundo inteiro dê as boas-vindas ao Ano Novo.

Por isso, se gosta mesmo, mesmo, mesmo de cantarolar "Auld Lang Syne", a lista abaixo vai pô-lo no espírito uma e outra e outra vez à medida que o dia for passando.

Eis quando os locais em todo o mundo estarão a tocar no Ano Novo, em relação à hora da Costa Leste.

Domingo, 31 de dezembro de 2023

5 a.m. ET Ilha do Natal, parte da nação insular de Kiribati

5:15 a.m.ET Ilhas Chatham, ao largo da costa leste da Nova Zelândia

6h00 ET A maior parte da Nova Zelândia (com algumas excepções) e Tokelau, Samoa, Tonga, Ilhas Fénix do Kiribati e algumas regiões da Antárctida

7h00 ET Fiji, uma pequena parte da Rússia oriental e várias outras ilhas do Pacífico, incluindo as Ilhas Marshall e Tuvalu

8h00 ET Grande parte da Austrália, incluindo Melbourne e Sydney, e mais sete locais, incluindo Vanuatu, Ilhas Salomão, Bougainville na Papua Nova Guiné e Nova Caledónia

8:30 a. m. ET Uma pequena região da Austrália, incluindo Adelaide

9h00 ET A província australiana de Queensland e mais seis locais, incluindo partes da Micronésia, as Ilhas Marianas do Norte, uma pequena parte da Antárctida e Guam

9:30 a. m. ET Território do Norte da Austrália

10h00 ET Japão, Coreia do Sul, uma pequena parte da Rússia, Coreia do Norte, uma pequena parte da Indonésia, Timor-Leste e Palau

10:15 a.m. ET Austrália Ocidental

11h00ET China, Filipinas, Malásia, partes da Indonésia, a maior parte da Mongólia, Taiwan, Brunei, região russa de Irkutsk, algumas partes da Antárctida, Hong Kong, Singapura e Macau

Meio-diaET Grande parte da Indonésia, Tailândia, Vietname, Camboja, Laos, algumas partes da Rússia, algumas partes da Mongólia, uma pequena região da Antárctida e a ilha de Natal da Austrália

12: 30PT Myanmar e as Ilhas Cocos, um território australiano

13h00 ET Bangladesh, partes do Cazaquistão, Quirguizistão, Butão, o Território Britânico do Oceano Índico, a cidade de Omsk na Rússia e uma pequena parte da Antárctida

1:15 p.m.ET Nepal

13:30 h.ET Índia e Sri Lanka

2 p.m.ET Paquistão, algumas partes da Rússia, grande parte do Cazaquistão, Uzbequistão, Turquemenistão, Maldivas, Tajiquistão, territórios do Sul de França, ilhas Kerguelen de França e uma pequena região da Antárctida

14:30 hET Afeganistão

15:00ET Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos, Arménia, uma pequena região da Rússia, Omã, grande parte da Geórgia, Ilha da Reunião Francesa, Maurícia e Seychelles

15:30 ET Irão

16:00ET Moscovo na Rússia, Turquia, Arábia Saudita, Iraque, Etiópia, Somália e Quénia, para além de 17 outros locais

17h00ET Grécia, Egipto, Líbano, Ruanda, Roménia e 26 outras localidades

6 p.m. ET Alemanha, Nigéria, Argélia, Itália, Bélgica, Marrocos, Albânia, França e 38 outras localidades

19h00ET Reino Unido, Portugal, Islândia, Burkina Faso, Senegal, Gana, Serra Leoa e 18 outras localidades

8 p.m.ET Cabo Verde, Açores em Portugal e uma pequena região da Gronelândia

9 p.m.ET A maior parte da Gronelândia, o estado brasileiro de Pernambuco e as Ilhas Geórgia do Sul/Sandwich

10 p.m.ET A maior parte do Brasil, Argentina, Chile com excepções, Uruguai, partes da Antárctida, Paraguai, Guiana Francesa, Suriname, São Pedro e Miquelon e Ilhas Falkland

10:30 p.m. ET Província canadiana da Terra Nova e Labrador

11 p.m.ET Algumas regiões do Canadá, Venezuela, Bolívia, Porto Rico, República Dominicana, Aruba, Guiana e 23 outros locais

Segunda-feira, 1 de janeiro de 2024

Meia-noite Costa leste dos EUA (incluindo Nova York, Washington, D.C. e Detroit), partes do Canadá, Colômbia, Equador, Peru, Cuba, Acre no Brasil, Panamá, uma pequena parte do México, Haiti, Bahamas, Ilhas Turcas e Caicos, Jamaica, uma pequena região do Chile e Ilhas Cayman

1hET EUA Central (incluindo Chicago), grande parte do México (incluindo a Cidade do México), partes do Canadá, Honduras, Belize, Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala e uma pequena parte do Equador

2 a.m.ET EUA (fuso horário Mountain, incluindo Denver e Phoenix), partes do Canadá (incluindo Edmonton e Calgary) e partes do México

3 a.m.ET EUA (fuso horário do Pacífico, incluindo Los Angeles e São Francisco), Colúmbia Britânica no Canadá, Baja California no México, Ilhas Pitcairn e Ilha Clipperton

4 a.m.ET Alasca nos EUA e regiões da Polinésia Francesa

4:30 a.m.ET Ilhas Marquesas na Polinésia Francesa

5h ET Hawaii nos EUA, Tahiti na Polinésia Francesa e Ilhas Cook

6h00ET Samoa Americana, partes das ilhas periféricas menores dos EUA (incluindo o Atol de Midway) e Niue, uma nação insular no Oceano Pacífico Sul

7hET Grande parte das ilhas periféricas menores dos EUA (territórios não incorporados dos EUA no Pacífico), incluindo a ilha Baker e a ilha Howland

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com