Será que as paisagens à beira da estrada podem servir de salvação aos polinizadores?

Quando o termo biodiversidade surge, as pessoas geralmente imaginam habitats como florestas tropicais ou recifes de coral. No entanto, as ruas urbanas raramente vêm à mente. No entanto, seu papel na biodiversidade é substancial, embora complexo.

A ecologista Svenja Horstmann passou grande parte de seu verão de 2021 nas ruas suecas. Ela é uma pesquisadora alemã de 30 anos, que está fazendo seu PhD na Universidade de Uppsala, estudando o impacto do tráfego em insetos. "Andei ao longo das sarjetas com minha rede de insetos, capturando abelhas, vespas e borboletas", ela compartilhou com a ntv.de sobre sua experiência de campo.

Por três meses, Horstmann e sua assistente Sophie Müller sistematicamente coletaram e identificaram diversas espécies de insetos em 40 locais diferentes. Seu projeto foi financiado pela Administração de Transportes da Suécia, que cuida da planejamento e manutenção de rotas de transporte a longo prazo no país.

Muitas das espécies encontradas perto das estradas hoje são indígenas aos prados quase naturais que cobriam grandes áreas da Europa até o século passado. Essas terras eram principalmente utilizadas para pastagem de gado ou colheita de vegetação para forragem de inverno. Como Horstmann esclarece, esses prados, ao longo dos séculos, evoluíram para um dos habitats mais biodiversos do mundo. Eles são ricos em plantas que oferecem abundante pólen e néctar para abelhas e borboletas, e abrigo para outros insetos. O solo e os arbustos ou caules de plantas também oferecem Numerous oportunidades de nidificação para insetos.

Infelizmente, esses prados ricos em espécies estão se tornando cada vez mais raros devido à agricultura intensiva e à expansão das florestas em algumas áreas da Suécia. Alguns sites foram perdidos devido ao abandono das pastagens. As sarjetas oferecem uma alternativa potencial. Elas são cortadas apenas uma ou duas vezes por ano na Suécia por motivos de segurança, o que é vantajoso para muitas plantas e insetos.

Sem respostas fáceis

Nos últimos anos, as sarjetas têm sido objeto de pesquisa como um possível habitat substituto para plantas e polinizadores que sofrem com a perda de prados quase naturais. Horstmann concorda, "Na Suécia, algumas sarjetas são deliberadamente cortadas apenas uma vez em vez de duas por razões de biodiversidade. Isso resulta em mais plantas floridas no verão, e quanto mais plantas floridas houver, mais abelhas e borboletas haverá ao longo da estrada. No entanto, não é tão simples."

Isso também pode dar origem a outras consequências. Por exemplo, pode criar condições favoráveis para gramíneas, que oferecem poucos recursos para abelhas e borboletas, potencialmente prejudicando os insetos a longo prazo. Além disso, as faixas de cascalho ao longo das estradas colocam estresse no habitat - barulho, emissões de escapamento, turbilhão de veículos em movimento ou produtos químicos usados para remoção de gelo.

A pesquisa de Horstmann revelou que o tráfego pesado tem um impacto significativo nas faixas de sarjeta estreitas. Em faixas com menos de 3 metros de largura e com tráfego alto, ela descobriu fewer abelhas, borboletas e espécies totais em comparação com faixas mais largas com tráfego alto e baixo. "Faixas de sarjeta largas e menos tráfego é a melhor opção."

Possivelmente uma armadilha ecológica?

O impacto dos "prados de substituição" estende-se aos arredores. Para avaliar a extensão, Horstmann plantou morangos silvestres a 20 e 100 metros da sarjeta. "Observamos quantos polinizadores pousaram nas flores de morango e provavelmente as polinizaram." Depois, eles colheram os morangos maduros para exame. "A fascinante característica dos morangos é os pequenos aquênios na parte externa. Quando eles estão perto e possivelmente ainda verdes, e não há carne entre eles, isso indica uma má polinização. Embora os morangos também possam ser polinizados pelo vento, a polinização por insetos resulta em melhores colheitas." Dessa forma, Horstmann demonstrou que as faixas de sarjeta com mais plantas floridas atraem mais insetos para polinizar morangos até 100 metros de distância.

Os achados de Horstmann foram publicados em vários artigos científicos e resultaram em recomendações para a Administração de Transportes da Suécia. "Eu proporia, especialmente nas faixas de sarjeta ou nas estradas com menos tráfego, cortar de uma maneira que promova a biodiversidade. No entanto, não necessariamente nas estradas com tráfego pesado." Além disso, há um ensaio em que a grama cortada é removida. Anteriormente, ela geralmente era deixada e decomposta, devolvendo nutrientes ao solo. "Solo pobre em nutrientes é benéfico para muitas plantas floridas que normalmente prosperariam em condições semelhantes em prados quase naturais, consequentemente, para abelhas e borboletas."

Em alguns anos, o guia poderá incentivar o corte anual em estradas menos movimentadas e a disposição da grama cortada, desde que as faixas de sarjeta não se tornem uma armadilha ecológica para polinizadores. "Uma abelha selvagem procurando um habitat para nidificação ou fontes de néctar e pólen pode achar a sarjeta atraente", explica Horstmann essa situação. Mas criar lá pode resultar em taxas de mortalidade mais altas devido ao tráfego. "No pior cenário, isso poderia levar a uma imigração em massa, mas então a espécie pode simplesmente desaparecer devido aos impactos do tráfego ou ir localmente à extinção."

Após três anos examinando ao longo da sarjeta, os achados preliminares de Horstmann sugerem descobertas intrigantes. Ela está animada com as investigações futuras, possivelmente em diferentes países, para fortalecer seus achados. Como uma ecologista dedicada, com o objetivo de concluir seu PhD até o final do ano, a abundância de diversas espécies em sua localidade serve como um lembrete forte da importância da natureza. Ela reflete, "É apenas impressionante. E eu acho que nós, humanos, muitas vezes subestimamos nossa compreensão. Isso só me faz admirá-la ainda mais."

A educação desempenha um papel crucial na pesquisa de Svenja Horstmann sobre sarjetas e insetos. Dada sua formação como pesquisadora alemã fazendo seu PhD na Universidade de Uppsala, Horstmann provavelmente adquiriu conhecimentos extensos em ecologia e biodiversidade através da educação formal.

Além disso, os achados de Horstmann foram publicados em vários artigos científicos, indicando seu compromisso em compartilhar sua pesquisa e contribuir para a comunidade científica global. Isso demonstra a importância da educação na facilitação da disseminação do conhecimento científico e no promoção de avanços em diversas disciplinas.

Leia também: