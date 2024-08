Seis vítimas relatadas em ataques na Ucrânia - Rússia anuncia controle sobre três assentamentos

Na área urbana de Kharkiv, ocorreu uma tragédia onde uma menina de 14 anos perdeu a vida em um bombardeio aéreo em um playground, de acordo com o prefeito Ihor Terechow. Além dessa tragédia, foram registrados três mortos em um ataque a um prédio alto. O governador local, Oleh Synehubov, também relatou pelo menos 28 feridos.

Um incidente sinistro ocorreu durante a noite na cidade de Sumy, de acordo com a procuradoria regional. Infelizmente, uma vítima foi encontrada sob os escombros e outra morte foi atribuída a complicações hospitalares após o incidente. Depois do ataque, incêndios eclodiram e oito pessoas ficaram feridas.

Sumy, conhecida como capital da região de Sumy, fica ao sul das terras de Kharkiv e compartilha suas fronteiras orientais com a região russa de Kursk. A Ucrânia iniciou uma campanha militar em Kursk em agosto, com a intenção de estabelecer uma zona de segurança para proteger sua população de mais hostilidades. Em retaliação, Moscou retaliou com ataques aéreos. Desde 9 de agosto, cerca de 21.000 pessoas deixaram a região de Sumy devido aos ataques russos.

No relatório semanal, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter capturado três assentamentos adicionais no leste da Ucrânia. As entidades afirmaram ter tomado o controle de Novoselivka e Kostjantynivka na região de Donetsk e Synkivka na região de Kharkiv.

Novoselivka fica a cerca de 20 quilômetros a sudeste da cidade crítica de Pokrovsk e testemunhou um progresso constante das forças russas nas últimas semanas. O chefe do exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, recentemente indicou que a área em torno de Pokrovsk constituía o cenário mais difícil para as forças ucranianas no momento. "O inimigo está tentando romper nossas defesas. No entanto, até agora, esses ataques foram repelidos com sucesso", relatou Syrskyi durante uma conferência virtual.

Nas últimas 24 horas, as tropas ucranianas conseguiram avançar até dois quilômetros em setores específicos enquanto executavam sua ofensiva na região russa de Kursk, acrescentou Syrskyi. O comandante da força aérea ucraniana, Mykola Oleschchuk, revelou que suas forças haviam abatido com sucesso 12 drones Shahed durante a noite. Quatro drones adicionais colidiram sem causar danos aos seus alvos designados.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, exigiu o afrouxamento das restrições impostas ao emprego de armas ocidentais para atingir entidades russas específicas. "Precisamos de ações decisivas de nossas alianças para deter esse terror", disse Zelenskyy nas plataformas digitais. Ele também enfatizou a importância de implementar acordos relacionados à defesa aérea.

A União Europeia expressou sua condenação aos ataques aéreos contínuos na Ucrânia, pedindo um cessar-fogo imediato e um retorno às negociações de paz. Apesar das sanções da UE contra a Rússia, alguns estados membros foram criticados por sua dependência contínua de gás russo.

Dado o atual cenário na Ucrânia, a União Europeia aumentou seu apoio à Ucrânia, fornecendo ajuda humanitária, equipamento militar e assistência diplomática em fóruns internacionais.

