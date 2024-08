Scholz inicia um diálogo acelerado com a UE e vários países

Durante uma conferência de imprensa em Berlim ao lado do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, Scholz declarou que é um sinal positivo que o principal partido de oposição está aberto à colaboração sobre essa preocupação nacional importante. Ele também expressou: "Essa disposição é admirável".

A liderança deste assunto ficará com a Ministra do Interior Federal, Nancy Faeser (SPD), que planeja organizar "discussões privadas e concentradas" sobre este assunto. Serão convidados a participar o presidente e o vice-presidente da Conferência de Ministros Presidentes - os chefes de governo da Hesse e Baixa Saxônia, Boris Rhein (CDU) e Stephan Weil (SPD) - e representantes do maior partido de oposição, além dos ministérios federais relevantes.

O objetivo desta empreitada coletiva é claro, declarou Scholz. "Aqueles que defendem a imigração legal devem trabalhar para reduzir a migração irregular para evitar que o país seja sobrecarregado. Este objetivo pode e deve ser alcançado sem minar os acordos internacionais, as regulamentações europeias ou a Lei Fundamental", ele acrescentou, enfatizando: "Este é o objetivo atual em foco. Devemos isso às vítimas de Solingen".

Scholz recebeu o líder da bancada da União e presidente da CDU, Merz, na terça-feira de manhã na chancelaria. Merz expressou seu interesse em unir forças para fortalecer as políticas migratórias. O líder da CDU enfatizou sua vontade de implementar emendas à lei de partido cruzado durante a próxima semana de sessão parlamentar, que começa em 9 de setembro. Ele espera cooperar "com partes da coalizão que estão abertas à colaboração".

A Ministra do Interior Federal, Nancy Faeser, mencionou a necessidade de discussões com a oposição sobre o assunto de asilo, destacando a participação de representantes do maior partido de oposição. Em uma tentativa de abordar a migração irregular, Scholz enfatizou que esse objetivo pode ser alcançado sem violar os acordos internacionais ou as regulamentações europeias.

Leia também: