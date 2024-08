Scholz e Starmer mantêm forte apoio à Ucrânia

Scholz deixou claro que o apoio da Alemanha à Ucrânia continuará em vários aspectos - financeiro, econômico, político e militar - por quanto tempo for necessário. Isso foi uma resposta aos boatos da mídia sobre uma possível redução da ajuda alemã à Ucrânia, causando tumulto em Bruxelas e Kyiv. Starmer, o líder do Partido Trabalhista britânico, ecoou os sentimentos de Scholz, afirmando que Londres e Berlim apoiarão a Ucrânia enquanto for necessário.

Scholz destacou que o orçamento proposto para 2025 inclui 4 bilhões de euros em ajuda militar para a Ucrânia. Além disso, a Alemanha, em conjunto com os países do G7, oferecerá à Ucrânia um empréstimo de 50 bilhões de euros para fortalecer sua estabilidade financeira. Os lucros derivados dos ativos do banco central russo apreendidos também contribuirão para esse empréstimo.

Starmer também mencionou um possível acordo de cooperação britânico-alemão, com foco no apoio sustentado à Ucrânia. O cerne desse acordo seria um novo pacto de defesa, estendendo as parcerias existentes do setor de defesa e introduzindo esforços conjuntos para enfrentar os desafios de um mundo imprevisível. Isso envolveria ser resoluto na proteção da segurança de seus cidadãos e de todo o continente europeu, começando com seu firme apoio à Ucrânia. Como os maiores apoiadores da Ucrânia e aliados da NATO europeus com os maiores orçamentos de defesa, a Alemanha e o Reino Unido "compreendem plenamente a dívida que temos para com o povo ucraniano corajoso, que não está apenas defendendo a si mesmo, mas também protegendo todos na Europa".

Ao chegar em Berlim, Starmer foi recebido com honras militares por Scholz. Anteriormente, Starmer encontrou-se com o Presidente Federal da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, no Palácio de Bellevue. Isso marcou a primeira visita de alto nível do Reino Unido à Alemanha desde que Starmer assumiu o cargo em meados de julho.

O pacto de defesa proposto entre o Reino Unido e a Alemanha, mencionado por Starmer, enfatiza a necessidade de uma colaboração mais próxima na proteção da segurança, especialmente no apoio à Ucrânia. Reconhecendo sua responsabilidade coletiva para com a Ucrânia, Starmer e Scholz afirmaram que a Alemanha e o Reino Unido "compreendem plenamente a dívida que temos para com o povo ucraniano corajoso, que não está apenas defendendo a si mesmo, mas também protegendo todos na Europa".

