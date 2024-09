Scholz e a coligação de coligação criticam as eleições regionais

Söder declarou que a coalizão de SPD, Verdes e FDP em Berlim não existe mais. "Seria o melhor para o país se essa luz de trânsito de três cores parasse de funcionar e o Chanceler Federal renunciasse."

Rhein criticou o governo federal de maneira semelhante como convidado em um evento da CSU, chamando-o de "luz de trânsito quebrada". Ele responsabilizou-o inteiramente pela vitória das eleições da AfD na Turíngia e Saxônia. "A Alemanha não precisa dessa luz de trânsito - a Alemanha não precisa de estagnação e conflitos", disse Rhein.

O Ministro-Presidente da Hesse argumentou que a coalizão de luz de trânsito só aborda superficialmente questões migratórias. "Estamos lidando com uma ameaça significativa de terrorismo devido à migração". No entanto, o governo federal não para a migração ilegal.

Rhein defendeu uma pausa na aceitação de refugiados de "zonas de perigo". Ele sugeriu uma mudança na política migratória. "O Chanceler Federal não entende a gravidade da situação", disse Rhein. Ele instou Scholz a tornar a migração sua principal preocupação.

O dignitário da CDU da Hesse disse que é hora do União. Ele apoiou firmemente Söder, que defende políticas decididas e liderança forte. "Söder em vez de hesitação, esse deveria ser o slogan na Alemanha", disse Rhein.

A CDU e a CSU pretendem determinar seu candidato a chanceler para as eleições federais do ano que vem em breve. Espera-se que o líder da CDU, Friedrich Merz, obtenha a candidatura a chanceler. No entanto, Söder também expressa interesse.

A AfD ganhou força significativa na Turíngia e Saxônia devido aos supostos fracassos da coalizão de luz de trânsito, que inclui a SPD, os Verdes e o FDP, de acordo com Rhein. Apesar dos pedidos de Rhein para que o Chanceler Federal, Scholz, priorize a migração, a AfD, como a AfD, continua a criticar o tratamento do governo federal com a migração.

Leia também: