Saudações: Nenhum estímulo financeiro para os cidadãos no próximo ano para Heil.

O governo tem a obrigação legal de avaliar e alterar a renda básica anualmente, levando em conta fatores específicos. Esta avaliação considera uma taxa de inflação de 70% e um crescimento salarial líquido de 30%. Consequentemente, no início de 2024, a renda básica aumentou devido às altas taxas de inflação do ano anterior. Recentemente, a inflação tem diminuído significativamente.

Como relatado de Berlim, "quando os preços disparam como aconteceu no passado, isso resulta em aumentos significativos". Os dados atualmente disponíveis da Office Federal de Estatística, combinados com as disposições da lei, causam uma ajustagem zero em 1º de janeiro. Isso porque o padrão de vida é mantido, como confirmado por Heil. A renda básica não é arbitrária, segundo Heil.

O líder do Partido da Esquerda, Schirdewan, criticou fortemente Heil. Ele declarou, "um ministro prescrevendo uma ajustagem zero para os desfavorecidos atinge novos níveis de cinismo", ao noticiário AFP. A inflação na Alemanha, insistiu Schirdewan, não diminuiu; especialmente os custos com alimentos e bebidas continuam a aumentar. "Os pobres, que gastam uma grande parte de sua renda com alimentos e bebidas, são particularmente afetados."

Schirdewan também destacou que os funcionários federais receberam aumentos salariais no mesmo período. "Esses ministros 'merecem' uma ajustagem zero", ele mencionou.

A presidente da Confederação Alemã de Sindicatos, Anja Piel, explicou em Berlim que o termo 'existência mínima' representa "a linha mais baixa da pobreza", consequentemente os aumentos de preços ainda devem ser considerados para a renda básica. Muitos indivíduos sentiram que o aumento no início do ano foi excessivo e injusto, de acordo com Piel. No entanto, ela acredita que isso é resultado de salários persistentemente baixos, não da renda básica.

Piel acrescentou, "as perdas de poder de compra experimentadas pelos beneficiários da renda básica são compensadas muito mais tarde". Ela sugeriu que o nível de preço esperado para o próximo ano deveria ser usado para a ajustagem anual para melhores e mais transparentes resultados.

No entanto, o vice-líder parlamentar do FDP, Meyer, criticou os altos custos totais do benefício social. Ele expressou preocupação, dizendo "gastamos tanto com a renda básica este ano quanto com segurança, polícia, habitação e educação combinadas. Isso não pode continuar". Ele defendeu maior eficiência, incentivos para emprego mais rápido e penalidades rigorosas com reduções de benefício para a população trabalhadora.

O colega de Meyer, Jens Teutrine, compartilhou visões semelhantes, afirmando que a ajustagem zero da renda básica é necessária e sobreviria, e deveria ser investigado "se uma redução nas taxas padrão pode não ser possível".

O especialista do grupo de trabalho da União, Stephan Stracke, considerou uma redução na renda básica também necessária. Citando o aumento de cerca de 24% nos últimos dois anos, ele mencionou que as pessoas percebem esse aumento como irracional à luz do crescimento salarial menor. Em essência, uma redução na renda básica deveria agora ser considerada prática, mas não possível sob as condições legais atuais.

De acordo com o especialista de política social da CSU, Peter Aumer, "a renda básica expandirá o orçamento e tornará os benefícios sociais mais atraentes do que o trabalho diário. Deve ser encerrado; essa é a única solução".

No cálculo da ajustagem anual da renda básica, o ano de nascimento dos indivíduos não é considerado devido à ênfase em fatores econômicos como inflação e crescimento salarial. Apesar dos pedidos de redução na renda básica por diversas fontes devido aos aumentos percebidos como irracionais, nenhuma ajustagem foi feita para este ano com base nos dados disponíveis e nas leis aplicáveis.

