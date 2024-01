Robôs na Lua e astronautas a voar: eis porque é que 2024 pode ser o ano da exploração lunar

As visões são grandiosas: A NASA planeia enviar astronautas numa missão lunar de sobrevoo que viajará mais fundo no sistema solar do que alguém se aventurou em mais de 50 anos.

A agência espacial norte-americana e os seus aliados estão a planear formas de estabelecer uma colónia permanente, enquanto países como a Rússia e a China perseguem sonhos semelhantes. E algumas das pessoas mais ricas do mundo continuam a perseguir as suas ambições extraterrestres.

Entretanto, as missões centradas na ciência estão a aumentar a compreensão colectiva do nosso universo mais rapidamente do que nunca, à medida que entramos numa era dourada da investigação académica.

Espera-se que este ano sejam lançadas missões destinadas a explorar a potencial habitabilidade da vida em mundos oceânicos cobertos de gelo no nosso sistema solar e a analisar as consequências de uma nave espacial que embate intencionalmente num asteroide. E uma equipa de investigação quer mesmo testar a viabilidade de materiais biológicos utilizados na exploração espacial e lançar um satélite de madeira.

Eis um olhar sobre os momentos emocionantes que se avizinham em 2024.

Regresso à Lua

A NASA está a planear levar a cabo o seu empreendimento mais complexo e de maior risco em décadas com a Artemis II - uma missão cujo lançamento está previsto para novembro e que transportará quatro astronautas numa viagem à volta da Lua.

Será um feito histórico, uma vez que nenhum ser humano viajou para além da área espacial na órbita imediata da Terra desde a corrida espacial do século XX, durante a Guerra Fria.

Esta missão circunavegará a Lua, passando pela sua superfície mas sem nunca a tocar. Basear-se-á num bem sucedido voo de teste sem tripulação do foguetão do Sistema de Lançamento Espacial da NASA e da nave espacial Orion no final de 2022.

Os quatro astronautas a bordo serão Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da NASA, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadiana. Koch será a primeira mulher a participar numa missão lunar.

Se for bem sucedida, a Artemis II abrirá caminho para o lançamento da Artemis III, que tem como objetivo aterrar humanos na Lua pela primeira vez desde a Apollo 17 em 1972.

Lançamentos de teste de naves espaciais

Enquanto a NASA se prepara para o Artemis II, a SpaceX - a empresa dirigida por Elon Musk - estará a correr para estimular o desenvolvimento da Starship, o maior sistema de foguetões e naves espaciais alguma vez desenvolvido.

A SpaceX tem grandes planos para a Starship, que realizou doislançamentos de teste em 2023, ambos os quais terminaram em explosões sobre o oceano.

Embora Musk e a SpaceX tenham grandes visões para a Starship, incluindo o envio dos primeiros seres humanos para Marte, a NASA também planeia utilizar o sistema de foguetões juntamente com o seu próprio foguetão SLS e a nave espacial Orion para a missão Artemis III, cujo lançamento está previsto para 2025.

A Starship transportará os astronautas da nave Orion enquanto esta orbita a Lua e transportá-los-á até à superfície lunar. Há um longo caminho a percorrer, com a SpaceX a precisar de descobrir como lançar a Starship em órbita em segurança, aterrar e reutilizar tanto o foguetão impulsionador como a nave espacial - bem como descobrir como reabastecer o gigantesco veículo enquanto está em órbita.

A SpaceX vai procurar fazer progressos significativos nestas frentes em 2024 com voos de teste adicionais. (Não foram divulgados pormenores sobre o calendário desses testes).

Investigação de um mundo oceânico

AEuropa Clipper, a maior nave espacial que a NASA desenvolveu para uma missão planetária, vai ser lançada em outubro. A sonda transportará nove instrumentos para determinar se a lua Europa, de Júpiter, pode conter vida no oceano sob a sua crosta gelada. Com os seus enormes painéis solares instalados, a Europa Clipper terá mais de 30,5 metros de largura e 5 metros de altura.

Europa, uma das luas oceânicas do nosso sistema solar, é considerada um dos melhores locais para procurar vida para além da Terra. Depois de entrar em órbita em abril de 2030, a Europa Clipper deverá fazer cerca de 50 sobrevoos de Europa, acabando por se aproximar a 25,7 quilómetros da sua espessa crosta de gelo para examinar quase toda a lua.

A Europa Clipper utilizará as suas câmaras e espectrómetros para recolher imagens de alta resolução e criar mapas da superfície e da atmosfera da lua. Também transporta um radar de penetração no gelo para estudar o oceano subsuperficial e um instrumento térmico para determinar áreas fracas e quentes onde a água sobe através de fissuras na camada de gelo.

Se a Clipper tiver sorte, poderá voar através de uma das plumas da lua que libertam partículas para o espaço, criando uma oportunidade para estudar a composição do oceano interno.

A missão tem como objetivo ajudar os cientistas a compreender como a lua se formou e se é possível a existência de vida em mundos oceânicos gelados.

Os robots da NASA na Lua

Para além das viagens tripuladas à Lua, a NASA e outros países também têm planos alargados para a exploração robótica da nossa Lua.

No ano passado, várias nações e empresas correram para conseguir aterrar uma nave espacial na Lua.

Até à data, apenas a Índia foi bem sucedida.

A China é o único outro país a conseguir realizar tal proeza no século XXI. A Rússia falhou a sua tentativa e os Estados Unidos não tentam fazer regressar um veículo à superfície da Lua há cinco décadas.

Mas as ambições lunares americanas poderão mudar rapidamente em 2023.

A NASA tem planos para enviar até quatro naves espaciais para aterrar na Lua em 2024 como parte do seu programa Commercial Lunar Payload Services, ou CLPS. Essencialmente, a agência espacial pagou a algumas empresas privadas um montante fixo para desenvolverem aterragens lunares.

Essas missões deverão arrancar com o lançamento de uma nave espacial construída pela empresa Astrobotic Technology, sediada na Pensilvânia. O módulo de aterragem Peregrine do grupo deverá levantar voo a bordo de um novo foguetão - extremamente potente - chamado Vulcan Centaur, desenvolvido pela United Launch Alliance, uma empresa conjunta da Boeing e da Lockheed Martin.

A Peregrine levará a bordo várias cargas científicas, incluindo um monitor de radiações que inspeccionará o perigo que a superfície lunar pode representar para a saúde dos astronautas.

A missão Peregrine está programada para ser lançada em janeiro, enquanto três outras naves lunares de empresas, incluindo as empresas Firefly e Intuitive Machines, sediadas no Texas, poderão descolar mais tarde em 2024.

A aterragem lunar do Japão

O Smart Lander for Investigating Moon, ou SLIM, da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, deverá aterrar na superfície lunar em janeiro.

O módulo de aterragem, apelidado de "Moon Sniper" devido à sua tecnologia de precisão, foi lançado em setembro de 2023 juntamente com o satélite XRISM (pronuncia-se "crism"), também designado por X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission, uma missão conjunta da JAXA e da NASA. Após o lançamento, o SLIM utilizou o seu próprio sistema de propulsão para se dirigir à Lua.

Depois de entrar em órbita à volta da Lua a 25 de dezembro, espera-se que a SLIM aterre na superfície lunar às 22h20 ET de 19 de janeiro, ou 12h20, hora padrão do Japão, de 20 de janeiro. Se o SLIM falhar esta janela, tem outra oportunidade de aterrar a 16 de fevereiro.

O módulo de exploração em pequena escala foi concebido para demonstrar uma aterragem "precisa" num local específico a uma distância de 100 metros (328 pés), em vez da distância típica de um quilómetro, recorrendo a tecnologia de aterragem de alta precisão.

Se a sonda aterrar com sucesso, irá estudar brevemente a superfície lunar a sul do Mar da Tranquilidade, onde a Apollo 11 aterrou perto do equador da Lua em 1969.

Conseguir aterragens precisas na Lua é um objetivo fundamental para a JAXA e outras agências espaciais, especialmente quando procuram explorar partes da Lua perigosas mas ricas em recursos. O design leve do SLIM também pode ser favorável quando as agências planearem missões mais frequentes e explorarem luas à volta de outros planetas, como Marte.

Voando por uma colisão cósmica

Em setembro de 2022, o mundo assistiu enquanto a NASA colidia intencionalmente a nave espacial Double Asteroid Redirection Test com o asteroide Dimorphos. A colisão da DART alterou com sucesso a trajetória da rocha espacial, que orbita um asteroide maior chamado Didymos.

Embora nenhum dos asteróides represente uma ameaça para a Terra, a missão marcou o primeiro teste à escala real da tecnologia de desvio de asteróides e a primeira vez que a humanidade alterou intencionalmente o movimento de um objeto celeste no espaço.

Em outubro de 2024, a Agência Espacial Europeia planeia lançar uma missão de seguimento, denominada Hera, que passará pelo sistema de asteróides em dezembro de 2026, chegando pouco mais de quatro anos após a colisão inicial, para analisar as consequências e captar pormenores que as observações terrestres não conseguiram detetar.

Dois CubeSats do tamanho de uma mala, designados por APEX e Juventas, acompanharão Hera para captar pormenores adicionais sobre os asteróides.

O Hera irá estudar as superfícies de ambos os asteróides, medir as propriedades físicas do Dimorphos e examinar a cratera de impacto DART e a órbita da lua. Em conjunto, estes dados ajudarão as agências espaciais a estabelecer uma estratégia eficaz de defesa planetária.

A Polaris Dawn atinge novos patamares

O ano passado pode ter sido um dos primeiros em que o turismo espacial - tanto orbital como suborbital - arrancou com regularidade.

Mas em 2024 poderá atingir novos patamares. Literalmente.

Jared Isaacman, o bilionário fundador da empresa de serviços de pagamento Shift4, está a pagar à SpaceX uma série de missões privadas ao espaço.

A primeira deverá ser lançada já em 2024 e os membros da missão - denominada Polaris Dawn - tentarão efetuar o primeiro passeio espacial realizado por um cidadão privado.

Espera-se que a Polaris Dawn viaje até à cintura de radiação de Van Allen, que tem uma faixa interior que se estende de cerca de 400 a 6000 milhas acima da Terra, em parte para ajudar a tripulação a investigar a forma como a radiação no espaço afecta o corpo humano. Será também a maior distância que qualquer ser humano já percorreu no espaço desde a era Apollo - se a Polaris Dawn for efetivamente lançada antes do voo Artemis II da NASA.

Isaacman será acompanhado na missão por Scott Poteet, um tenente-coronel reformado da Força Aérea dos EUA, bem como por dois funcionários da SpaceX: as engenheiras de operações Sarah Gillis e Anna Menon.

O turismo espacial avança

Enquanto a Polaris Dawn tenta quebrar barreiras, a NASA, a SpaceX e a empresa Axiom, sediada em Houston, continuarão a oferecer voos regulares para a Estação Espacial Internacional.

A Axiom-3 será a terceira missão privada ao posto avançado em órbita, com lançamento previsto não antes de janeiro.

Enquanto as missões anteriores da Axiom ofereceram viagens a pessoas ricas em emoções, esta viagem incluirá apenas profissionais militares e antigos ou activos astronautas do governo: O astronauta da Agência Espacial Europeia Marcus Wandt, o antigo astronauta da NASA e líder de voo da Axiom Michael López-Alegría, o piloto de caça turco Alper Gezeravci e o coronel da força aérea italiana Walter Villadei.

Passarão cerca de 14 dias na estação espacial, trabalhando ao lado da tripulação de astronautas governamentais que constituem o seu pessoal oficial.

Entretanto, mais perto de casa, espera-se que a Virgin Galactic e a Blue Origin continuem a oferecer viagens aos confins do espaço. Ambas as empresas efectuam breves viagens ao espaço suborbital que proporcionam aos passageiros alguns minutos de ausência de peso.

A Virgin Galactic deverá lançar a sua sexta missão em janeiro, embora a empresa deva interromper as operações em 2024 para se concentrar no desenvolvimento de uma linha maior de aviões espaciais movidos a foguetes.

A Blue Origin acaba de voltar a voar com seu foguete de turismo espacial New Shepard depois que uma versão sem tripulação do foguete falhou durante uma missão científica em 2022. Espera-se que a empresa continue a voar com clientes em algum momento em 2024, após uma missão científica bem-sucedida sem trip ulação em 18 de dezembro.

Novos ferries para a estação espacial para carga e tripulação

Se tudo correr de acordo com o planeado, a Estação Espacial Internacional receberá dois novos veículos capazes de atracar com o posto avançado em órbita - um que pode entregar mantimentos e outro capaz de transportar astronautas - em 2024.

Espera-se que a nave espacial Starliner, construída pela Boeing, lance a sua primeira tripulação após anos de atrasos. (O veículo sofreu contratempos relacionados com problemas de software e hardware durante os testes).

Mas um lançamento impecável de quatro astronautas num voo previsto para não antes de março de 2024 poderá abrir caminho para que a Starliner comece a efetuar voos regulares com astronautas. Espera-se que trabalhe em conjunto com a nave Crew Dragon da SpaceX - que está operacional desde 2020 - para manter a estação espacial totalmente equipada.

Entretanto, a Sierra Nevada Corp. deverá apresentar o Dream Chaser, uma nave de carga que se assemelha a um vaivém espacial da NASA em miniatura. O seu voo inaugural está previsto para abril de 2024.

De olho na Terra

A monitorização da Terra a partir do espaço pode fornecer informações valiosas sobre as alterações que o planeta está a sofrer no contexto da crise climática. A NASA planeia lançar novas missões de monitorização da Terra em 2024, que acompanham a atividade dos oceanos, da terra e do gelo.

APACE, ou missão Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem, deverá ser lançada em fevereiro para avaliar a qualidade do ar e a saúde dos nossos oceanos. A missão irá cartografar o fitoplâncton, ou seja, as pequenas plantas e algas que constituem a base da cadeia alimentar marinha, bem como seguir o rasto de pequenas partículas suspensas na atmosfera, denominadas aerossóis. Os instrumentos da missão permitirão aos cientistas estudar a forma como a atmosfera e o oceano interagem.

Também será lançada este ano a primeira missão de observação da Terra da NASA em colaboração com a Organização de Investigação Espacial Indiana, ou ISRO. O satélite NISAR, abreviatura de NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (Radar de Abertura Sintética NASA-ISRO), será lançado da Índia e seguirá as superfícies terrestres e geladas durante os próximos três anos.

Para além de fornecer informações sobre a crosta terrestre, a missão foi concebida para ajudar os cientistas a monitorizar a forma como os nossos ecossistemas estão a reagir à crise climática. O NISAR recolherá dados sobre a subida do nível do mar e outros riscos naturais que permitem compreender o ritmo e os efeitos das alterações climáticas.

Fonte: edition.cnn.com