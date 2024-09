Restaurar rapidamente a estrutura física à sua posição original

Se você examinar de perto sua imagem no espelho, pode notar que um ombro parece ligeiramente mais alto que o outro. Isso é um problema comum em muitas pessoas, como observou o fisioterapeuta Alexander Srokovskyi de Baden-Baden.

Com o tempo, essa desequilibração pode levar a problemas, resultando em tensão e dor. Srokovskyi enfatiza a importância de abordar essa questão de forma proativa antes que ela piore. Mas como isso pode ser alcançado?

Na sua opinião, por que é importante manter uma postura corporal adequada?

Alexander Srokovskyi: Qualquer desalinhamento, por menor que seja, implica que um lado do corpo sofre mais tensão do que o outro. O corpo está desequilibrado. Temos a tendência de utilizar as estruturas de um lado do corpo de forma mais vigorosa.

Por exemplo, se a escápula esquerda estiver ligeiramente elevada em comparação com a direita, haverá uma maior tensão entre as escápulas. Isso pode resultar em tensão na área do ombro esquerdo.

Uma postura desequilibrada pode causar uma variedade de sintomas leves. Por exemplo, você pode perceber um estalo no mesmo ponto todas as manhãs ao se levantar.

Muitas pessoas ignoram isso ou dizem: "Um pouco torto é normal". No entanto, eu incentivo a levar a sério e considerar isso na sua rotina de exercícios e através da disciplina da postura.

Palavra-chave: Disciplina da postura: O que você pode fazer?

Essas chamadas desequilibrações muitas vezes surgem das atividades do dia a dia. Um bom exemplo é dirigir um carro. O braço esquerdo alcança o volante e fica em uma posição mais alta, enquanto a mão direita fica mais baixa ao engatar as marchas.

Ou no escritório: A tela geralmente fica um pouco à direita ou à esquerda. A maioria das pessoas se inclina mais para um lado ao sentar à mesa. Mas não são apenas os trabalhos em mesa que apresentam desequilíbrios; um caixa, por exemplo, deve fazer o mesmo movimento monótono repetidamente, puxando produtos na mesma direção sobre o balcão.

Então, se possível, tente ajustar alguns aspectos da sua vida diária que você possa envolver em ambos os lados. Por exemplo, mova sua mesa para que você também vire a cabeça na direção oposta às vezes. Você não precisa fazer isso todos os dias, uma rotina semanal ou quinzenal é suficiente. É melhor definir um lembrete ou alarme.

E enquanto dirige, preste atenção em usar o braço direito com mais frequência, talvez até mesmo colocando-o no volante para criar equilíbrio.

Você tem um exemplo de exercício que possa contrapor isso?

Se o seu ombro esquerdo estiver mais alto, o que é comum em muitas pessoas: Sente-se em uma cadeira. Mantenha a perna direita no chão, estenda a perna esquerda e coloque-a em outra cadeira. Puxe os dedos do pé em direção a você.

Agora, estenda o braço esquerdo na frente de você e abra os dedos bem. Em seguida, com a mão direita, envolva o pulso esquerdo, formando uma espécie de mostrador de relógio com a mão. Mantenha os dedos da mão esquerda abertos e mova o braço para a esquerda e para cima. Observe o seu braço e tente levar o seu corpo para a frente e puxar a escápula esquerda para baixo.

Em seguida, solte a tensão, abaixe o braço e repita o exercício, segurando por três segundos cada vez. Se eu tiver tensão na escápula, esse é o exercício perfeito para isso.

Importante: Você também deve fazer esse exercício do outro lado, caso contrário, você criará a próxima desequilibração. Mas do outro lado, faça cerca de 20 por cento menos. Se você fez o exercício sete vezes do primeiro lado, faça cinco vezes do outro.

Alexander Srokovskyi falou com Ricarda Dieckmann, dpa

Manter uma postura adequada pode prevenir e aliviar problemas relacionados à tensão e dor, como mencionado pelo fisioterapeuta Alexander Srokovskyi. Desequilíbrios prolongados na postura podem levar a desconforto e até mesmo exigir atenção médica, como fisioterapia.

Por exemplo, se você consistently favorecer um lado do corpo em atividades diárias, pode resultar em dor e desconforto nessa área com o tempo. Srokovskyi sugere incorporar exercícios e ajustar hábitos diários para promover o equilíbrio e prevenir o desenvolvimento de novas desequilibrações.

