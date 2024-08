Relatório do Departamento de Meteorologia: Alemanha experimenta ondas de calor sem precedentes em agosto

Já são 28 verões consecutivos com temperaturas quentes, segundo a previsão do tempo. A Alemanha passou por uma oscilação entre um frio inicial e um calor abrasador. A temperatura média foi de 18,5 graus Celsius, o que representa um aumento de 2,2 graus em relação ao período de referência de 1961-1990 e de 0,9 graus em relação ao período mais quente de 1991-2020.

O calor mais intenso do verão atingiu as partes sul e leste do país. A temperatura mais alta já registrada no verão foi de 36,5 graus, registrada em Bad Neuahr-Ahrweiler, na Renânia-Palatinado, pelo DWD, no dia 13 de agosto. Mais de 60 dias com temperaturas acima de 25 graus e o maior número de dias acima de 30 graus foram registrados nas baixadas do sul da Alemanha e nas vales dos rios da Saxônia.

O serviço meteorológico registrou 26 dessas ocorrências. Destaca-se as estações em Waghäusel-Kirrlach, perto de Karlsruhe, na Baden-Württemberg, e em Dresden. No entanto, segundo eles, Helgoland não teve um único dia de verão, e ao longo da costa, o verão foi um visitante breve.

A precipitação foi de cerca de 240 litros por metro quadrado, em linha com os períodos de referência. No entanto, houve grandes diferenças regionais. Foram registrados mais de 600 litros por metro quadrado nas regiões alpinas, enquanto partes do nordeste permaneceram extremamente secas, com menos de 150 litros. Também ocorreram chuvas excessivas localizadas, com o DWD informando que ultrapassaram a precipitação total do verão em algumas áreas.

