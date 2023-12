Pessoais

Rei Salman bin Abdulaziz Al-Saud Factos rápidos

Data de nascimento: 31 de dezembro de 1935

Local de nascimento: Riade, Reino da Arábia Saudita

Pai: Rei Abdulaziz bin Abdulrahman al Saud

Mãe: Hassa bint Ahmed al-Sudairi

Casamentos: Os nomes das mulheres não são públicos, mas, de acordo com a tradição islâmica, não pode ter mais de quatro mulheres de cada vez.

Filhos: O número exato não é conhecido publicamente. Os filhos são: Sultan, Mohammed, Abdulaziz, Faisal, Khaled, Turki

Educação: Frequentou a Escola dos Príncipes

Religião: Wahhabismo (uma seita islâmica conservadora)

Outros factos

É um dos "Sete Sudairi", filhos do Rei Abdulaziz que partilham a mesma mãe e que têm sido os mais poderosos da Casa de Saud.

Foi o terceiro príncipe a ser nomeado herdeiro pelo rei Abdullah, que subiu ao trono em 2005.

Memorizou o Alcorão aos 10 anos de idade.

Era conhecido como o disciplinador da família e, alegadamente, mantinha uma "prisão" da família real onde eram mantidos os membros da família real indisciplinados ou errantes.

O seu filho, o Príncipe Sultão, foi um especialista em carga útil numa missão do Space Shuttle Dis covery em 1985.

Cronologia

1955-1960 e 1963-2011 - Governador de Riade.

novembro de 2011 - Torna-se ministro da Defesa após a morte do seu irmão, o príncipe herdeiro Sultão.

11 de abril de 2012 - Durante uma visita oficial aos Estados Unidos, o príncipe Salman encontra-se com o presidente norte-americano Barack Obama.

18 de junho de 2012 - O Rei Abdullah nomeia-o príncipe herdeiro do trono.

28 de agosto de 2012 - O príncipe herdeiro Salman é deixado à frente do Reino da Arábia Saudita pela primeira vez enquanto o rei está em "licença especial".

22 de janeiro de 2015 - Torna-se oficialmente o novo rei da Arábia Saudita após a morte do rei Abdullah.

23de janeiro de 2015 - O Rei Salman afirma, por decreto real, que o príncipe herdeiro Muqrin o sucederá como rei e o vice-príncipe herdeiro Mohammed bin Nayef como segundo na linha de sucessão ao trono.

27 de janeiro de 2015 - Obama e a primeira-dama Michelle Obama visitam o rei Salman na Arábia Saudita.

10 de fevereiro de 2015 - O Príncipe Carlos visita o Rei Salman durante uma viagem de seis dias pelo Médio Oriente.

29 de abril de 2015 - O Rei Salman demite o Príncipe Herdeiro Muqrin do seu cargo e nomeia Mohammed bin Nayef como novo príncipe herdeiro, o próximo na linha de sucessão ao trono.

20 de abril de 2016 - Reúne-se com Obama em Riade, no meio de tensões entre os EUA e a Arábia Saudita devido a convulsões regionais, queda dos preços do petróleo e outros pontos de discórdia.

20-22 de maio de 2017 - O Presidente dos EUA, Donald Trump, visita o rei em Riade durante a sua primeira viagem ao estrangeiro.

21 de junho de 2017 - Destitui bin Nayef do cargo de príncipe herdeiro e nomeia o seu filho, Mohammed bin Salman.

novembro de 2017 - Ordena uma purga sem precedentes de príncipes e funcionários do governo, alegando corrupção. Centenas de presos são detidos no hotel Ritz Carlton, em Riade, que permanece fechado durante mais de dois meses.

2 de outubro de 2018 -JamalKhashoggi, um dissidente saudita e colunista do Washington Post que vivia na Virgínia, desaparece depois de entrar no consulado saudita em Istambul. Mais tarde, as autoridades turcas afirmam que Khashoggi foi morto e desmembrado no edifício por uma equipa de 15 pessoas. As autoridades sauditas dizem que Khashoggi foi morto durante uma tentativa falhada de o raptar.

14 de outubro de 2018 - Telefona ao Presidente turco Recep Tayyip Erdogan para discutir a convocação de um grupo de trabalho para investigar o assassínio de Khashoggi, segundo os meios de comunicação social sauditas e turcos.

16 de outubro de 2018 - O Secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo visita o Rei Salman e o Príncipe bin Salman em Riade para falar sobre a morte de Khashoggi. Os dois homens negam ter conhecimento dos actos de violência no consulado.

31 de outubro de 2018 - O procurador-chefe da Arábia Saudita afirma que as provas indicam que Khashoggi foi morto num ato de homicídio premeditado. As autoridades sauditas afirmam que o rei Salman e o príncipe bin Salman não tiveram qualquer envolvimento.

23 de julho de 2020 - É submetido a uma cirurgia para remover a vesícula biliar.

15 de julho de 2022 -O Presidentedos EUA, Joe Biden, visita o Rei Salman e o Príncipe bin Salman em Jeddah. Biden indica ao príncipe bin Salman que acredita que este é o responsável pelo assassínio de Khashoggi.

