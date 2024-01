Refém israelita libertada diz ter sofrido "guerra psicológica" durante 50 dias de cativeiro no Hamas

Como acordaram com o som das sirenes e se esconderam no seu abrigo. Como os tiros se aproximaram. Como, quando as portas se abriram, o seu avô saiu a correr do abrigo para que os atiradores do Hamas não vissem os restantes escondidos lá dentro. Como é que ele foi levado. Como deixaram a porta aberta do abrigo na esperança de que outros atacantes pensassem que já tinha sido invadido e seguissem em frente. Como isso não funcionou.

"Outra unidade terrorista entrou e levou-nos também", disse Asher à CNN.

Asher, a mãe e as filhas, Raz, de 5 anos, e Aviv, de 2, foram atiradas para a parte de trás de um trator com outros reféns do kibutz, antes de os homens armados abrirem fogo. Asher foi baleada nas costas; Aviv foi baleada na perna; a mãe foi morta a tiro.

Asher, de 34 anos, e as filhas foram levadas para Gaza, onde foram mantidas primeiro numa casa e depois num hospital, antes de serem libertadas em novembro, durante um cessar-fogo temporário entre Israel e o Hamas.

Numa entrevista exclusiva à CNN, Asher descreveu os seus quase 50 dias de cativeiro, a "guerra psicológica" a que foi sujeita, as condições em que foi mantida e o seu sentimento de culpa depois de ter sido libertada, enquanto muitas outras pessoas - incluindo Gadi Moses, de 79 anos, avô das suas filhas - permanecem em cativeiro.

Asher e as suas filhas foram levadas primeiro para um apartamento que pertencia a uma família em Gaza. "Coseram-me as feridas sem anestesia, no sofá, enquanto as minhas filhas estavam ao meu lado", contou Asher.

Depois de ter sido exposta ao ataque terrorista de 7 de outubro, a que chamou "filme de guerra", Asher disse que tentou assegurar às filhas que o perigo tinha passado. "Disse-lhes que já não há terroristas e que agora estamos com boas pessoas que nos estão a guardar até podermos regressar a casa", disse.

As três eram vigiadas a todas as horas do dia pelos filhos e netos do proprietário da casa. Asher nunca soube os seus nomes, mas conseguia comunicar com o pai, que, segundo ela, falava hebraico, pois costumava trabalhar em Israel.

Embora Asher e as suas filhas não tenham sofrido danos físicos, disse que foi sujeita a "guerra psicológica".

"Não nos deram muita informação, tentaram sobretudo dizer que o Hamas quer libertar-nos, mas que em Israel ninguém quer saber de nós", disse Asher. "Que não voltaremos a viver no kibutz porque não é a nossa casa - não é o sítio onde pertencemos."

Mas ela disse que não acreditava neles - e que o som dos combates no exterior do edifício em Gaza era "a forma de sabermos que algo estava a acontecer para nos levar de volta a casa, para pressionar o Hamas a libertar-nos".

Após 16 dias, Asher e as filhas foram levadas do apartamento para o que ela descreveu como um "suposto" hospital na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza. Porquê "assim chamado"?

Porque um hospital é "um lugar que é suposto cuidar das pessoas, mas em vez disso foi tomado pelo Hamas e eles usaram-no para esconder reféns", disse Asher.

As forças armadas israelitas têm afirmado repetidamente que o Hamas esconde infra-estruturas terroristas dentro e à volta de instituições civis em Gaza, tais como hospitais - uma afirmação negada pelo grupo militante. Os EUA afirmaram que o Hamas usou o Hospital Al-Shifa, o maior de Gaza, como centro de comando e local para manter reféns. Asher não disse onde estava detida.

Asher foi acompanhada por outros reféns no complexo hospitalar - os primeiros prisioneiros que ela conheceu desde que foi levada para Gaza.

Disse que recebeu alguma medicação quando as suas filhas adoeceram enquanto estavam presas, "mas não era suficiente".

Quando Aviv ficou com febre, Asher colocou-a no lava-loiça com água fria para baixar a temperatura. "Ela estava a gritar. Diziam-nos para ficarmos calados, mas a rapariga tinha febre e eu tinha de cuidar dela de alguma forma." Ficaram no hospital durante quase cinco semanas.

Quando lhe perguntaram qual tinha sido o seu momento mais negro, Asher disse que "surpreendentemente, foi o dia em que fomos libertados".

Quando foram "contrabandeados" do hospital para um veículo do Hamas, ela não sabia para onde estava a ser levada. "Ninguém nos disse que íamos ser libertados", disse ela, "por isso a viagem pelas ruas de Gaza foi muito, muito assustadora".

Segundo ela, as ruas estavam cheias de milhares de pessoas - incluindo crianças e idosos - que tentavam bater no carro e nas suas janelas. Asher disse que temia ser linchada.

"Esta foi a primeira vez que Raz me disse, depois de um mês e meio a protegê-la, 'Mamã, tenho medo'", disse Asher.

No total, 105 pessoas foram libertadas pelo Hamas durante uma trégua temporária com Israel, que começou a 24 de novembro e terminou a 1 de dezembro. Os vídeos que capturam alguns dos momentos em que os reféns foram transferidos para a equipa da Cruz Vermelha mostram frequentemente membros do Hamas a agir de forma gentil para com os reféns, segurando as mãos de mulheres idosas, por exemplo, e ajudando-as a sair dos carros.

"É um grande espetáculo", disse Asher. "Antes de ser libertado, eu e as minhas filhas estivemos descalços durante 50 dias. Tínhamos frio porque eles usavam mangas curtas em novembro". Mas antes de serem entregues ao pessoal da Cruz Vermelha, deram-lhes sapatos e os membros do Hamas "vestiram-me um vestido bonito", disse Asher.

Quando regressaram a Israel, Asher e as filhas foram levadas para um hospital em Telavive, antes de receberem alta e regressarem a casa. A primeira coisa que as suas filhas fizeram foi "sair para sentir o vento na pele", disse Asher.

"Não vimos a luz do dia durante todo esse tempo... para elas, só o facto de poderem correr lá para fora, aqui no nosso quintal, foi a primeira coisa que fizeram." A família está agora a tentar recuperar uma certa aparência de normalidade. Mas Asher diz que o trauma ressurge facilmente. "Houve um dia em que viram um trator aqui e perguntaram se os homens maus estavam aqui. Tive de lhes dizer que não, que o trator não pertence aos homens maus", conta Asher. "O trator não é a coisa que te magoou, é algo com que trabalhamos no campo, na construção. "Asher disse que não conseguiu chorar a morte da mãe. "Enquanto estivemos reféns, toda a minha energia foi dedicada às raparigas, porque se eu me perdesse na dor, não haveria ninguém para tomar conta delas", disse. "Eu estava a agir em piloto automático... E o alívio que sentiu quando foi libertada foi manchado pelo facto de saber que há outros que continuam em Gaza. A 29 de dezembro, 106 reféns permaneciam em Gaza, bem como os corpos de 23 mortos, segundo o gabinete do primeiro-ministro israelita, entre os quais Gadi Moses, companheiro da mãe de Asher. "Estamos à espera dele, vai fazer 80 anos, está sem os medicamentos", disse Asher.

As Brigadas Quds, o braço armado da Jihad Islâmica Palestiniana - outro grupo islamista que opera em Gaza - divulgou um vídeo em dezembro que mostra Gadi Moses e outro refém, Gadi Katzir, de 47 anos, a falar diante da câmara, pedindo ao governo israelita que providencie a sua libertação. "Ele ficou muito magro - nós vimo-lo no vídeo", disse Asher.

"Não consigo compreender o que aconteceu à minha família e não consigo compreender a desumanidade deles. Pessoas que matam pessoas nas suas camas. Quem é que faz isso? Isso não é humano".

Bianna Golodryga conduziu a entrevista em Tel Aviv e Christian Edwards escreveu a partir de Londres.

