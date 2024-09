Reduzir os custos do seguro de automóvel através de menos quilómetros de condução

Todos parecem estar com despesas, incluindo o seguro do carro, nas alturas atualmente. No entanto, nem todos precisam mudar o plano de seguro. Por exemplo, se você dirige menos do que declarou, pode estar economizando algum dinheiro. Surpreendentemente, 49% dos motoristas alemães nunca ajustaram o limite anual de quilometragem em sua apólice de seguro, de acordo com uma pesquisa da "Finanztip". Se você disser honestamente à sua seguradora que dirige menos, eles podem reduzir suas prestações, especialmente se a quilometragem declarada foi maior do que o uso real. Em média, as pessoas acabam pagando 16% a mais se indicaram 10.000 quilômetros, mas dirigiram apenas metade dessa distância.

Se você dirigiu significativamente menos do que declarou, é sensato atualizar sua seguradora. Muitas empresas de seguros permitem que você mude o limite de quilometragem para o ano atual sem precisar renovar a apólice. A maioria das apólices de seguro fornece limites de quilometragem em etapas.

Informando quilometragem menor

Informe à sua seguradora por escrito, seja por e-mail ou carta, sobre a quilometragem menor. Certifique-se de obter um recibo como prova. Kathrin Gotthold, da "Finanztip", aconselha não renovar a apólice imediatamente e ter cuidado com os créditos para o próximo ano, pois isso o deixaria preso à sua atual seguradora. Além disso, é importante especificar que o limite de quilometragem reduzido deve ser aplicado retroativamente para o ano atual.

Se você estiver com a mesma seguradora há mais de um ano, também pode solicitar um reembolso para o ano atual se tiver dirigido menos a cada ano.

Outras economias com quilometragem menor:

5.000 quilômetros custam aproximadamente 7% a mais do que 2.000 quilômetros

15.000 quilômetros custam aproximadamente 9% a mais do que 10.000 quilômetros

20.000 quilômetros custam aproximadamente 14% a mais do que 15.000 quilômetros

25.000 quilômetros custam aproximadamente 13% a mais do que 20.000 quilômetros

Não é aconselhável declarar inicialmente uma quilometragem significativamente menor. Os motoristas devem estimar a quilometragem de forma realista, mas cautelosa. Embora sempre seja possível adicionar quilômetros extras, a maioria das seguradoras é leniente se você ultrapassar ligeiramente o limite anual acordado. No entanto, se a diferença não for apenas alguns quilômetros, pode ser cobrada uma prestação anual adicional no pior dos casos. A seguradora também recalculará a prestação e exigirá pagamento adicional.

"O seguro do carro geralmente não verifica se você realmente dirigiu os quilômetros declarados ou se ficou dentro do limite", diz Gotthold. No entanto, se ocorrer um acidente ou for feita uma reclamação, a seguradora também verificará a leitura de quilômetros.

Quando devo informar quilômetros extras?

"É aconselhável informar quilômetros extras assim que for previsível que você dirigirá mais e puder estimar quanto", aconselha Gotthold. Assim, você também saberá se e quanto o seguro custará mais. No mínimo, você deve informar quilômetros extras logo antes de ultrapassar o limite - porque, caso contrário, pode enfrentar problemas se a seguradora descobrir os quilômetros extras por conta própria". Portanto, mantenha um registro da quilometragem anual. Afinal, mais de um terço dos motoristas (36%) agora considera o contrato de seguro do carro um fardo financeiro.

Como um novo motorista ou iniciante no seguro pode estimar seus quilômetros?

Se você é novo no volante e não tem certeza de sua quilometragem, é difícil dar uma figura precisa. Gotthold sugere uma regra prática para iniciantes: some os quilômetros que você dirige semanalmente e multiplique essa soma por 60 para obter uma estimativa anual. Dessa forma, você terá uma certa margem de manobra.

Se você estiver subestimando sua quilometragem anual no "Seguro de veículos motorizados", atualizá-la pode potencialmente reduzir suas prestações. Após um ano com a mesma seguradora, também pode solicitar um reembolso pelos quilômetros extras que não foram dirigidos.

Leia também: