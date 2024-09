Reaproveitamento do Smartphone Idoso: Qual é a Sua Segunda Vida?

Aqueles smartphones ultrapassados tendem a se acumular em nossas casas, às vezes até dividindo espaço com outros dispositivos aposentados. Com o avanço da tecnologia, esses dispositivos foram ultrapassados em nossas vidas cotidianas. Mas o que podemos fazer com esses velhos gadgets?

Absolutamente, ainda há valor neles: os smartphones são compostos por recursos valiosos, como metais preciosos e elementos difíceis de obter, frequentemente extraídos em circunstâncias desafiadoras, como explicado pelo órgão de defesa do consumidor "Öko-Test". Portanto, é essencial descartá-los corretamente para facilitar o reciclagem e a reutilização.

Faça o máximo da sua vida útil

No entanto, a melhor escolha ambientalmente correta é continuar usando-os o máximo possível. Isso pode envolver reparos simples que podem estender sua vida útil. Pessoas com habilidades ou confiança geralmente podem lidar com isso sozinhas: peças de reposição e guias podem ser encontradas em várias plataformas on-line ou diretamente com os fabricantes hoje em dia.

Muitos preferem ajuda profissional, que está disponível em oficinas locais, provedores de serviços on-line ou até mesmo diretamente com os fabricantes. Enquanto o preço pode variar com base na idade do telefone, ele não deve chegar perto do custo de um dispositivo novo. Nessas situações, o esforço pode não valer a pena.

Se o smartphone não for mais desejado, pode ser vendido, doado ou doado. Organizações como a Ajuda Ambiental Alemã ou a Associação de Conservação da Natureza aceitam smartphones velhos e funcionais. Até centros de compras sociais os aceitam, diz "Öko-Test".

Recicle dispositivos quebrados apropriadamente

Se o smartphone estiver além do reparo, cai na categoria de e-lixo. Pode ser deixado em centros de reciclagem locais, lojas especializadas ou supermercados maiores. Esses estabelecimentos são obrigados a aceitar e-lixo e garantir que os materiais valiosos sejam reciclados e as substâncias prejudiciais sejam descartadas de forma responsável, de acordo com "Öko-Test".

De jeito nenhum o telefone deve acabar no lixo comum, pois isso permite que substâncias prejudiciais vazem para o meio ambiente.

O meio ambiente desempenha um papel crucial nessa situação: à medida que esses smartphones ultrapassados se acumulam, o descarte inapropriado pode contribuir para a poluição ambiental, liberando substâncias prejudiciais no solo e na água. Portanto, é vital descartá-los de forma responsável através de centros de reciclagem ou instalações especializadas de e-lixo.

Continuar usando esses dispositivos o máximo possível também beneficia o meio ambiente: com reparos simples ou ajuda profissional, você pode estender sua vida útil, reduzindo a demanda por novos dispositivos e o impacto ambiental associado.

Leia também: